Tenåring stjal kryptovaluta for 320 millioner kroner via SIM-kortbytte

Tyveri av kryptovaluta er ikke et nytt fenomen, men nå har det dukket opp en sak som overgår de fleste rekorder vi har sett hittil. En person skal nemlig ha stjålet flere hundre millioner kroner i kryptovaluta, melder blant andre Cnet.

Politiet i byen Hamilton i den kanadiske provinsen Ontario arresterte nylig en tenåring som er mistenkt for å ha stjålet kryptovaluta med en samlet verdi på 46 millioner canadiske dollar – eller litt over 320 millioner norske kroner.

Trolig aller største i sitt slag

I en pressemelding som Hamilton publiserte forrige uke, opplyses det at tyveriet er det aller største tyveriet av kryptovaluta utført av én enkelt person noensinne.

Alle de tekniske detaljene om hvordan tyveriet ble utført har ikke blitt offentliggjort, men ifølge Hamilton-politiet ble offeret svindlet for verdiene ved hjelp av såkalt SIM-bytte. Dette er en teknikk som brukes av ondsinnede aktører til å komme rundt totrinnsverifisering.

– Offeret ble utsatt for et SIM-bytteangrep, en metode for kapring av verdifulle kontoer ved å manipulere mobiloperatører til å duplisere telefonnumre slik at trusselaktører kan avskjære forespørsler om totrinnsverifisering, skriver politiet i pressemeldingen.

Metoden gjør det mulig for uvedkommende å få tilgang til offerets konto ved at engangskoden som kontoens eier bruker til for eksempel å gjenopprette et passord, også sendes til den ondsinnede aktøren.

Etterforskerne kom på sporet av gjerningspersonen etter at vedkommende hadde brukt noe av tyvegodset til å kjøpe et sjeldent brukernavn til bruk i nettbaserte dataspill.

Skylder på manglende reguleringer

Politiet beslagla verdier til rundt syv millioner kanadiske dollar, litt under 50 millioner norske kroner, i kjølvannet av arrestasjonen. Det er uvisst hvor resten av verdiene befinner seg, og offeret er heller ikke navngitt.

SIM-bytteangrep er en yndet metode for tyveri av kryptovaluta. I sommer rapporterte Digi.no at teknikken ble brukt til å stjele store mengder verdier fra kunder hos en av verdens største kryptobørser, Coinbase.

En professor i datavitenskap som den kanadiske nyhetskanalen CBC var i kontakt med uttalte i forbindelse med saken at manglende reguleringer er en medvirkende årsak til at tyverier av dette omfanget kan skje.

– Det er ingen reguleringer. Det er ingen backup. Det er ingen garanti for noe som helst. Hvis du bruker det vanlige banksystemet, er bankene regulert. [...] Du kan kontakte banken og få pengene tilbake. Det er sentralisert. Det er kontroll. Det er ingenting slikt med krypto, sa professor Guy-Vincent Jourdan ved University of Ottawa overfor CBC.

Digi.no meldte tidligere at de økonomiske tapene som følge av kryptovaluta-relatert kriminalitet beløp seg til rundt 40 milliarder kroner bare i løpet av første ni månedene i 2019. Et av de aller største enkelttyveriene hittil fant sted i august i år, da kryptoplattformen Poly Network meldte at de hadde blitt frastjålet kryptovaluta verdt 5,4 milliarder kroner.