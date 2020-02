Nokia og Ericsson går sammen med Google om å «revolusjonere» verdens mobilnett – fra stratosfæren

Googles moderselskap Alphabet er ett av flere teknologiselskaper som har planer om utbygging av internett høyt over bakkenivå, og nå har selskapet fått bred støtte av en rekke andre aktører til å realisere planene.

En ny allianse kalt HAPS Alliance er en sammenslutning av initiativer fra Alphabet og flere andre teknologiselskaper som skal jobbe for å etablere «high altitude network»-løsninger i et forsøk på å gjøre internett allestedsnærværende.

Ericsson og Nokia med på laget

I tillegg til Alphabet Loon, som jobber med ballongbaserte internett-løsninger, består den nyopprettede alliansen av svenske Ericsson og finske Nokia. Øvrige aktører inkluderer selskaper fra både telekom og luft- og romfart, deriblant Deutsche Telekom AG, Softbank og Airbus Defence and Space.

Alliansen skal arbeide med internettløsninger som skal legges i stratosfæren, altså langt høyere enn bakkebasert infrastruktur, men lavere enn de satellittbaserte prosjektene som for eksempel SpaceX jobber med.

Ambisjonen er å gjøre internett tilgjengelig så å si overalt og å unngå de bakkebaserte begrensningene og store forsinkelsesproblemer. De tekniske detaljene er imidlertid ennå ikke kjent.

Vil revolusjonere mobile nettverk

I tillegg til å utvide mobildekning til områder som ikke har dekning, slik som fjellområder, øyer og marine regioner, er meningen også å legge forholdene bedre til rette for «tingenes internett»-løsninger og ikke minst 5G-teknologien – som spås mange nye bruksområder.

– HAPS-alliansen søker å lage et økosystem for å støtte neste generasjons globale tilkoblingsmuligheter som trengs for å revolusjonere verdens mobile nettverk, skriver alliansen i pressemeldingen.

Blant de konkrete målene til alliansen er å få fart på utviklingen av HAPS-teknologien (high altitude platform stations) gjennom å etablere industristandarder og retningslinjer, samt å kommersialisere teknologien for å sette kunder i stand til å ta den i bruk.

Alliansen har ennå ikke konkretisert hvilke teknologiske løsninger de ser for seg i etableringen av den stratosfære-baserte nettverksløsningen. Alphabet Loon jobber som kjent med ballonger, men det er tilsynelatende åpent for andre løsninger.

Mer informasjon kan du finne på HAPS-alliansens hjemmeside.