Google-eieren Alphabet skal spre Internett med ballonger – har nådd ny milepæl

Blant de nye måtene å spre Internett i verden på er det mest satellitter som har stått i fokus den siste tiden, for eksempel i form av SpaceX' Starlink-prosjekt. Det finnes imidlertid også andre tilnærminger, og Googles moderselskap Alphabet har på sin side satset på ballonger.

Digi.no skrev allerede i 2013 om den ballongbaserte Internett-løsningen, kalt Project Loon, som innebærer å bruke høytflyvende ballonger til å spre Internett til alle verdenshjørner.

Én million timer

Alphabet-eide Loon melder nå at testingen av deres ballonger har nådd en ny, stor milepæl: De har nå tilbakelagt én million timer og 40 millioner kilometer i Jordas stratosfære.

Ballongene navigerer ved å drive avgårde på luftstrømmer i en høyde på mellom 15 og 20 kilometer over havet. De er utstyrte med en soldrevet pumpe som regulerer luften i ballongene for å øke eller senke høyden til ballongene.

I stedet for å kjempe mot vinden i én bestemt høyde fungerer altså ballongene ved å konstant endre høyden for å finne en ideell luftstrøm, og på den måten skal ballongene kunne navigere til områder i hele verden.

Innretningene er laget av plast og er på størrelse med en tennisbane, så det er altså ganske store saker. De er designet for å fly i rundt 100 dager og lande på en kontrollert måte ved hjelp av en fallskjerm.

Slik ser ballongene ut på nært hold. Foto: Loon

Mesh-nettverk

All elektronikk ombord drives av solpaneler på dagtid, som også lader et batteri som driver elektronikken på nattestid. Ballongene danner et mesh-nettverk som mottar signaler fra de nærmeste bakkestasjonene, og sender videre til mobiltelefoner via LTE-standarden.

For sluttbrukerne er det ikke nødvendig med annet enn en LTE-mobil for å koble til en Loon-ballong og benytte seg av nettverket.

Det er uvisst akkurat når nettverket vil være i full drift, og i hvilken grad nordmenn kan dra nytte av løsningen. Loon er i ferd med å inngå partnerskap med mobiloperatører globalt for å både tilby nett på steder som mangler infrastruktur, men også for å supplere eksisterende nett.

Som digi.no rapporterte i 2017 har tjenesten allerede blitt prøvd ut i Puerto Rico, som det første stedet.

Mer informasjon kan man finne på hjemmesidene til Loon-prosjektet.

Les også: Tar opp kampen: Nå vil Amazon skyte opp tusenvis av internett-satellitter »