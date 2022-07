Oppkjøpet kommer fram i en børsmelding fra selskapet.

Mobile Semiconductor spesialiserer seg innenfor minneteknologi for mikrokontrollere og har lenge utviklet minne for Nordic Semiconductor Internet of Things (IoT)-mikrokontrollere.

Nordic Semiconductor har de siste årene spesialisert seg innenfor Bluetooth- og IoT-teknologi og har blant annet solgt integrerte kretser til Oslo Bysykkel.

– Mobile Semiconductor sitt SRAM-design har vært et nøkkelelement i Bluetooth- og IoT-mikrokontrollere, sier teknologisjef Svein Egil Nilsen i Nordic Semiconductor i meldingen.

SRAM står for «static random access memory», eller statisk minne på norsk. SRAM-teknologi brukes i datamaskiners hurtigminne og er den raskeste lagringensenheten i datamaskiner.

– Laveffekt-komponenter er en kritisk del av bærekrafts-kravet i IoT. Minne har blitt en stadig viktigere viktig del av dette, sier Kjell Holstad, som er sjef for produktledelse i Nordic Semiconductor, i meldingen.

Sterkt påvirket av brikkemangel

Siden slutten av 2020 har det vært en global brikkemangel som blant annet har bidratt til å presse opp prisene på mobiltelefoner og datamaskiner. De største brikkeprodusentene valgte i starten av pandemien å stramme inn produksjonen da de spådde lavere vekst i elektronikkmarkedet, men det motsatte skjedde.

Nå, to år senere, er etterspørselen etter brikker fremdeles langt større enn tilgangen.

Tidligere i vår mente Intel-sjef Pat Gelsinger at brikkemangelen kunne vare ut 2024, blant annet på grunn av utstyrsmangel, underinvestering i produksjonsanlegg og produksjonsbegrensninger på grunn av korona.

Nordic er ikke selv brikkeprodusent og er avhengig av tredjeparter i Asia til å produsere for dem. Den begrensende faktoren for selskapet har derfor vært forsyningsproblemene brikkemangelen har skapt.

– Nordic Semiconductor forblir betydelig påvirket av den globale mangelen på brikker, og etterspørsel etter laveffekt-mikrokontrollere med Bluetooth er fortsatt svært mye høyere enn produksjonskapasiteten, står det i selskapets halvårsrapport, som ble lagt fram tirsdag sammen med resultatene for andre kvartal.

Nordic Semiconductor er likevel mer optimistiske enn Intel. Det norske selskapet viser til opplysninger fra sine underleverandører når de anslår at den pressede tilgangen på wafere, store skiver med silisiumkrystaller som kuttes opp for å lage brikker, kommer til å vare ut 2022.

De forventer likevel å bli tildelt et jevnt økende antall wafere i løpet av året, står det i rapporten.