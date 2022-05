Den saken som har preget nyhetsbildet mest i teknologibransjen over tid, er den pågående, og tilsynelatende endeløse, brikkemangelen. En av de dominerende aktørene på markedet bringer nå nedslående spådommer for dem som ventet at mangelen snart vil avta.

Den amerikanske nyhetskanalen CNBC rapporterer at Intel-toppsjefen Pat Gelsinger nå regner med at brikkemangelen vil vare enda lenger enn det selskapet først antok.

Kan vare ut 2024

Bakgrunnen for den nye justeringen av tid er at tilgangen til utstyret som trengs for å øke produksjonen av brikker, nå også lider av hemmende begrensninger.

– Det er noe av grunnen til at vi tror den generelle halvledermangelen nå vil forlenges inn i 2024 fra vårt tidligere estimat på 2023, simpelthen fordi mangelen nå rammer utstyr, og noen av fabrikkene vil oppleve flere utfordringer, kommenterte Gelsinger overfor investorer nylig.

Uttalelsene kommer kort tid etter at Intel la frem de seneste kvartalsresultatene, hvor selskapet noterte seg en nedgang i omsetning på 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Brikkemangelen kostet den amerikanske økonomien 240 milliarder dollar i fjor, og vi venter at industrien vil fortsette å se utfordringer til minst 2024 på områder som støperikapasitet og tilgjengeligheten på verktøy, sa Intel-sjefen i et notat i forbindelse med presentasjonen av resultatene.

Flere ulike årsaker

Ifølge Gelsinger demonstrerer de strenge Covid-nedstengningene i Shanghai og den pågående krigen i Ukraina mer enn noensinne at verden har behov for en «mer motstandsdyktig og geografisk balansert halvlederproduksjon».

Brikkemangelen er et resultat av en kombinasjon av generelt økt etterspørsel etter produkter som inneholder mikrobrikker, produksjonsbegrensninger som følge av Covid-pandemien og underinvesteringer i produksjonsanlegg. Panikkjøp spilte også en rolle.

Intel har som en respons på dette varslet store investeringer og skal blant annet investere 800 milliarder kroner i fabrikker på det europeiske kontinentet. Også EU ønsker å gjøre seg mindre avhengig av asiatisk brikkeproduksjon og vil bruke flere milliarder euro på å øke den europeiske produksjonskapasiteten. EUs ambisjon er å firedoble dagens brikke- og halvlederproduksjon i Europa innen 2030.

I hvilken grad disse satsingene vil avhjelpe brikkemangelen, og hvor lang tid det vil ta før tilbudet møter etterspørselen, gjenstår å se.

I mellomtiden fører mangelen til markant økte priser. Som Digi.no rapporterte, satte verdens største produsent av silisiumbrikker, taiwanske TSMC, i fjor opp prisene med 10 til 20 prosent på grunn av den økte etterspørselen.