VPN-selskapet Surfshark utarbeider hvert år det de kaller DQL-indeksen (Digital Quality of Life) – en liste over verdens land rangert etter hvor gode kår den digitale sfæren har i landene. I fjor falt Norge ganske mange plasser på denne listen, og den trenden fortsetter.

I den seneste utgaven av DQL-indeksen faller Norge ytterligere tre plasser – fra 14. -til 17.-plass. Danmark og Sverige ligger på henholdsvis 2.- og 5.-plass globalt, altså et stykke foran.

I likhet med i fjor er det hovedsakelig på grunn av internett-prisene at Norge faller på listen.

Faller syv plasser

Blant de 117 landene på listen inntar Norge en 52.-plass når det gjelder priser på internett, som er et fall på hele 7 plasser siden sist. Dette gjelder for mobilt internett og bakkebasert internett samlet.

Nabolandet i sør, Danmark, ligger til sammenligning på en respektabel 9.-plass, mens Sverige må ta til takke med en 37.-plass i denne kategorien.

Innen bakkebasert internett må nordmenn i snitt jobbe 2 timer og 24 minutter hver måned for å få råd til det billigste bredbåndsinternettet, ifølge Surfshark. Danskene må på sin side jobbe 1 time og 37 minutter.

Bredbåndsinternett har blitt enda dyrere i Norge siden den forrige listen, med en økning i den nødvendige arbeidsmengden på 6 minutter, sier selskapet.

Mobilt internett også dyrt

Bildet ser ikke så mye bedre ut når man skiller ut prisene på mobilt internett. I denne kategorien faller Norge hele 12 plasser, til en global 67.-plass. Nordmenn må jobbe 6 minutter og 18 sekunder i måneden for å ha råd til 1 GB med mobildata, ifølge Surfshark, som er hele 22 ganger mer enn i Danmark – hvor man kun trenger å jobbe 17 sekunder per 1 GB med mobildata.

I Israel, som topper årets DQL-indeks når alle kategorier er tatt i betraktning, trenger man kun å jobbe 19 minutter per måned for det rimeligste bakkebaserte alternativet, og bare 5 sekunder for 1 GB med mobildata.

Også når det gjelder internettkvalitet har Norge falt dramatisk på listen. Sammenlignet med fjorårets rangering stuper Norge hele 20 plasser, fra 8. til 28. plass, men dette har primært å gjøre med at Norge skårer dårlig på internettstabilitet.

Når det gjelder stabilitet ligger Norge i global sammenheng på begredelige 88.-plass og 62.-for henholdsvis mobilt- og ikke-mobilt internett.

Bedre på hastighet

På hastighetssiden ser det betraktelig bedre ut. Dersom man tar for seg mobil internett-hastighet inntar Norge en 4. plass globalt, med en gjennomsnittlig nedhastighet på 177,44 Mb/sekund. Dette tallet kom man frem til ved å gjennomføre månedlige målinger fra april 2021 frem til april i år.

Innen bakkebasert internett ligger hastigheten ifølge Surfshark på 171,84 Mb/sekund, som holder til en 19. plass på årets liste.

De øvrige tre kategoriene som DQL-indeksen opererer med er elektronisk infrastruktur, elektronisk sikkerhet og «electronic government» – som kan oversettes med offentlig digitalisering.

På disse områdene ligger Norge på henholdsvis 5., 26. og 14.-plass.

Flere detaljer om tallene for Norge, og mer informasjon om metodologien, finner du i Surfsharks rapport.