Norske Dag solgte livsverket sitt for 1,4 milliarder, men teknologien er fortsatt dummere enn en 6-åring

Kunstig intelligens er på alles lepper i disse dager. Men den smarteste av de personlige assistentene er fortsatt ikke smartere enn en seksåring. Det er konklusjonen til en gruppe kinesiske forskere etter å ha gått igjennom de største teknologiselskapenes satsinger på personlige assistenter og AI.

Kineserne har utarbeidet en modell hvor de sammenligner teknologien bak 50 tjenester – blant annet Apples Siri, Googles ulike AIer, Microsofts Bing-tjeneste og flere konkurrerende kinesiske tjenester.

Norsk teknologi når så vidt opp

Norske Dag Kittlaus solgte teknologien bak Apples personlige assistent Siri for 1,4 milliarder kroner tilbake i 2010.

Den norsk-ættede teknologien når så vidt opp på topplisten i kartleggingen til kineserne med en poengsum på 23,9 IQ-poeng.

En gjennomsnittlig seksåring har en IQ på 55,5 poeng, ifølge rapporten.

Googles assistent kommer best ut med en IQ på 47,3. Derfra er det et godt stykke ned til andreplassen hvor vi finner Kinesiske Duer med 37,2 poeng.

Forbedret seg vesentlig på to år

– Google har forbedret seg betydelig de siste to årene, men det er fortsatt et stykke opp til nivået til en seksåring, skriver forskerne Yong Shi, Ying Liu og Feng Liu ved Chinese Academy of Sciences og University of Nebraska at Omaha i rapporten.

I 2014 oppnådde Googles assistent en poengsum på 26,5. Kinesiske Duer havnet utenfor topp-10-listen dengang.

De kinesiske forskerne bemerker i studien at teknologiselskapene vil tjene på å dele kunnskap med hverandre.

Viv labs solgt til Samsung

–Ved å hjelpe robotene til å lære av hverandre, kan man ikke bare redusere kostnadene, men også forbedre selvlæringsevnene til robotene. Dermed vil raskere bli nyttige for mennesker, skriver forskerne.

Etter at Kittlaus solgte Siri-teknologien til Apple formet han Viv Labs sammen med teknologene Adam Cheyer og Chris Brightman.

Viv forstår i likhet med andre taleassistenter naturlig språk og har evne til maskinlæring. Dermed blir assistenten «smartere» over tid.

Bixby nådde ikke opp

Men ifølge skaperne skal Viv i enda større grad enn Siri være i stand til å lære seg mer om brukeren, og kan komme med anbefalinger basert på dette. Det være seg restaurantanbefalinger eller kulturopplevelser.

I fjor høst solgte de tre teknologien til Samsung.

Viv har etter oppkjøpet av Samsung blitt omdøpt til Bixby.

De nådde ikke opp til en topp-10-plassering i rangeringen til de kinesiske forskerne.

AI må reguleres

I sommer gikk Elon Musk ut og advarte mot kunstig intelligens fra talerstolen på National Governors Association.

Han oppfordret til etablering av et regulatorisk organ som skal veilede i utviklingen av teknologien.

Ifølge Tesla-gründeren kan kunstig intelligens true menneskelige jobber, og til og med utløse krig med notoriske drapsroboter.

– Det er den største risiko vi står overfor som en sivilisasjon, hevdet Musk.