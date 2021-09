Nvidia RTX 3060 får brikker som skulle vært i 3070

Jo større og mer komplisert en databrikke er, desto større sjanse er det for at noe på den blir feil og at den ikke fungerer etter hensikten. Men det betyr ikke at den ikke kan brukes i det hele tatt. Heller enn å la hele brikken gå tapt, kan produsenten velge å ta bort den delen som ikke fungerer, og selge brikken billigere, for eksempel som en lavere modell enn opprinnelig planlagt.

Dette er en velkjent metode som har vært benyttet av produsenter av avanserte databrikker som CPUer og grafikkprosessorer i en årrekke. Vanligvis er det imidlertid snakk om varianter av en og samme brikke, men nå har Nvidia tatt metoden et steg lenger.

Det har nemlig begynt å dukke opp brikker som hører hjemme i 3070- og 3060 Ti-kort, i 3060-grafikkort, melder TechPowerUp.

Ulike brikker på samme kortmodell

RTX 3070- og 3060 Ti-grafikkortene bruker grafikkprosessoren som har fått kodenavnet GA104. Denne måler 392 mm2 og er utstyrt med maksimalt 6144 CUDA-kjerner, 192 Tensor-kjerner, 48 strålesporingskjerner, 192 TMUer og 96 ROPer.

Til sammenligning er RTX 3060-grafikkortene basert på brikken med kodenavn GA106. Denne er fysisk mindre enn GA104, nærmere bestemt 276 mm2, og dermed blir brikken billigere å produsere. Ikke bare får man flere brikker fra samme silisium-wafer, men det er også en statistisk lavere sjanse for feil på hver brikke.

Fordi GA106 er fysisk mindre, er det også plass til færre enheter av de ulike slagene på den. Til sammenligning har den maksimalt 3840 CUDA-kjerner, 120 Tensor-kjerner, 30 strålesporingskjerner, 120 TMUer og 64 ROPer. I praksis vil noen av tallene være litt lavere, fordi produsenten gir seg selv litt spillerom for å ta høyde for mindre feil. Akkurat 3060-grafikkortene opererer for eksempel vanligvis med 3584 CUDA-kjerner, heller enn det maksimale antallet brikken har.

Ytelsen blir derfor tilsvarende lavere, og man kan spørre seg om Nvidia har hatt et overskudd av GA104-brikker som de ikke får brukt, og det er derfor de nå plutselig har begynt å dukke opp i 3060-kort.

GA104-brikken er hele 42 prosent større enn GA106, og silisium er dyrt. Nvidia ville neppe gjort dette om det ikke var økonomisk lønnsomt for dem, men gitt grafikkortprisene det siste året, vil det meste på den fronten være lønnsomt.

Omtrent samme ytelse

Ytelsen på 3060-kort som bruker GA104 forventes å være omtrent den samme som for 3060-kortene som benytter GA106, men helt identisk trenger den ikke å være. Noen små forskjeller kan det tenkes å være, i spesifikke oppgaver. Hva disse eventuelt måtte være, vet vi ikke, da kortene med GA104 enn så lenge kun har dukket opp i Kina. Vi vet ikke om de med tiden vil finne veien til Europa og Norge.