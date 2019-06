Ny ekspert-analyse: – Bannlysing av Huawei vil få alvorlige konsekvenser for 5G-utbyggingen i Europa

Den kinesiske mobilgiganten Huawei er i hardt vær som følge av de mange spionasjebeskyldingene, og selskapet har nå særlig et kjølig forhold til USA etter at landet «svartelistet» dem.

Naturlig nok har mange begynt å frykte at tilsvarende reaksjoner også vil finne sted i Europa. Nå tyder en ny rapport på at en bannlysing av kinesiske aktører på vårt eget kontinent kan få tildels alvorlige konsekvenser for den pågående 5G-utbyggingen.

Kan øke kostnadene med 540 milliarder kroner

Nyhetsbyrået Reuters har fått innsyn i en industrianalyse som anslår at en bannlysing av innkjøp av telekomutstyr fra Huawei og ZTE vil øke kostnadene knyttet til 5G-utbygging med så mye som 55 milliarder euro – cirka 540 milliarder kroner.

I tillegg vil 5G-utbyggingen anslagsvis forsinkes med rundt 18 måneder, dersom kinesiske telekomselskaper utestenges fra det europeiske markedet.

Den nye konsekvensanalysen er en del av en rapport utarbeidet av interesseorganisasjonen GSM Association, som representerer rundt 750 mobiloperatører globalt, deriblant Telenor og Telia.

GSM Association skal ifølge Reuters allerede ha uttrykket bekymring for konsekvensene av en eventuell bannlysning av Huawei, da selskapets produkter er svært utbredt blant europeiske operatører. Kilder hevdet at Huawei er en viktig støttespiller til organisasjonen.

Interesseorganisasjonen har beregnet at Huawei og ZTE til sammen har en markedsandel på rundt 40 prosent innen levering av mobilutstyr til EU-markedet.

Økt konkurranse fra Nokia

I rapporten til GSM Association skal en stor del av ekstrakostnadene være knyttet til høyere utgifter som følge av betydelig redusert konkurranse i mobilutstyrmarkedet, og til nødvendigheten av å erstatte eksisterende infrastruktur før implementeringen av 5G-oppgraderingene.

Huawei-konkurrenten Nokia hevder imidlertid at kostnadene er overdrevne. Selskapet uttalte overfor Reuters at deres løsning innebærer å legge 5G-utstyr på toppen av eksisterende 4G-utstyr, noe som gjør utbytting av utstyr unødvendig og kostnadene mye lavere.

Nokia har allerede blitt en stor aktør innen levering av 5G-utstyr. I en pressemelding publisert tidligere denne måneden hevdet selskapet at de nå har oppnådd 42 kommersielle 5G-avtaler, som skal være mer enn noen annen aktør.

Her hjemme har Telenor i stor grad benyttet Huawei-utstyr i 5G-satsingen sin, men som digi.no meldte tidligere i år har konsernet også i økende grad begynt å inngå avtaler med rivaler – deriblant nettopp Nokia. Selskapet har blant annet inngått en samarbeidsavtale med Nokia for å modernisere de mobile kjernenettene i Norge, Sverige og Danmark.

