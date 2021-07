Ny funksjon: Nå kan du blokkere plagsomme brukere i Google Drive

Google Drive er et nyttig samarbeidsredskap, men det finnes tilfeller hvor adferden til andre personer på plattformen kan legge hindringer i veien for et effektivt og produktiv samarbeid. Google forsøker nå å rette på dette.

På den offisielle Workspace-bloggen kunngjør Google nå at de har fått på plass en ny funksjon som lar deg blokkere andre brukere på Google Drive.

Forhindrer deling av innhold begge veier

Den nye funksjonen fungerer ved at brukere som blokkeres ikke lenger vil kunne dele Drive-innhold med deg, og eksisterende innhold som eies av den som blokkeres, vil verken kunne deles eller sees av deg i Google Drive.

Blokkeringen fungerer begge veier, slik at dine egne filer heller ikke vil bli tilgjengelig for brukeren du har blokkert. Dette gjelder selv om du tidligere har delt innhold med brukeren, kan Google opplyse.

Dersom man har tenkt å benytte seg av funksjonen, er det nyttig å være klar over at blokkeringen også vil forhindre all samhandling med den aktuelle brukeren på samtlige av de andre Google-tjenestene, inkludert Hangouts, Chat og Photos.

Rulles ut i disse dager

– Dette kan være en nyttig kontroll dersom for eksempel en annen bruker har hatt som vane å sende «spam» eller støtende innhold, skriver Google om begrunnelsen bak den nye funksjonen.

Blokkeringsfunksjonen blir tilgjengelig for alle brukere av Drive og skal rulles ut gradvis i løpet av de kommende par ukene. Funksjonen vil ligge i menyen som dukker opp når man høyreklikker en fil i Drive.

Dette er den andre, større Drive-nyheten på kort tid. For et par uker siden rapporterte digi.no at Google skal slippe en ny versjon av Google Drive-appen for Windows og MacOS som samler alle synkroniseringsfunksjonene på ett sted. Det skjer ved å legge Backup and Sync og Drive File Stream inn under samme paraply.

Utrullingen av den nye versjonen har for lengst startet.