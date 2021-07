Google saksøkes for milliarder av kroner på grunn av Google Play-gebyr

I likhet med Apple har Google fram til nylig krevd et gebyr på 30 prosent av salgssummen for apper og «in-app»-salg som foregår i tilknytning til selskapets applikasjonsmarkedsplass. Avgiften ble redusert til 15 prosent for svært mange apper den 1. juli i år. Apple har tidligere gjort et tilsvarende grep.

Selskapene oppgir at disse inntektene i stor grad brukes til å drifte og videreutvikle app-butikkene.

Saksøkes for milliarder

Enkelte kjøper ikke denne påstanden, og torsdag denne uken anla en britisk forkjemper for forbrukerrettigheter, Liz Coll, en sak ved Competition Appeal Tribunal i London, hvor hun krever en erstatning på opptil 920 millioner britiske pund – mer enn 11 milliarder kroner – på vegne av rundt 19,5 millioner britiske brukere av Google Play Store. Det totale beløpet avhenger av hvor mange av brukerne som melder seg på gruppesøksmålet.

Coll mener at det faktum at Google Play er forhåndsinstallert på de fleste enheter og har en prominent plass der, er med på å bidra til å stenge ute konkurransen, sammen med andre kontraktrelaterte og tekniske restriksjoner.

Også mot Apple

Coll representeres av advokatfirmaet Hausfeld & Co, som omtaler søksmålet i en pressemelding. Det samme selskapet er også involvert i et tilsvarende søksmål mot Apple på vegne av 20 millioner britiske App Store-brukere. Erstatningskravet i denne saken er på opptil 1,5 milliarder pund, drøyt 18 milliarder kroner. Dette søksmålet ble anlagt i mai i år.

Apple har med App Store monopol på app-distribusjon til IOS og avviser ikke dette, men forsvarer posisjonen ved å hevde at det en endring i dette vil true sikkerheten på enhetene.

IOS-brukerne har ikke noe alternativ til Apples App Store. Mange Android-enheter, derimot – for eksempel de fra Samsung, leveres med både Google Play og en alternativ app-butikk-app forhåndsinstallert. Ofte er dette mobilleverandørens egen app-butikk. Det er også mulig å installere og benytte app-butikker fra tredjeparter.

– Ulovlig og ufortjent

Uansett mener Coll og hennes advokater at et overveldende flertall av de britiske Android-brukerne benytter Google Play Store og dermed gir Google store inntekter på grunn av den nevnte avgiften, på bekostning av brukernes lommebøker.

– Denne provisjonen på 30 prosent er en ulovlig og ufortjent skatt, påført ordinære mennesker uten berettigelse, og den står ikke i forhold til kostnadene ved å tilby den aktuelle tjenesten, heter det i søksmålet.

Ifølge pressemeldingen fra advokatfirmaet Hausfeld & Co er alle som siden 1. oktober 2015 har kjøpt apper eller digitalt innhold, tjenester eller abonnementer i en app i den britiske utgaven av Google Play Store, ved hjelp av en Android-basert mobil eller nettbrett hvor Google Play er forhåndsinstallert.

Avviser påstandene

Coll mener ulike dommer mot Google angående konkurransehemmende virksomhet underbygger kravene i søksmålet. Hun mener dessuten at konkurrerende app-butikker kan tilby den samme tjenesten som Google Play til en brøkdel av prisen, men at disse i praksis er utestengt.

Google er selvfølgelig ikke enig denne situasjonsbeskrivelsen.

– Dette søksmålet ignorere fordelene og valgmulighetene Android og Google Play tilbyr, samt det konkurransepregede markedet som vi opererer i, sier Google i en uttalelse som er gjengitt av BBC News.