Ny rapport: Kraftig økning i kryptert skadevare

Kryptering er noe man vanligvis forbinder med sikkerhetstiltak mot hacking, men at hackere selv i økende grad tar i bruk kryptering er noe mange kanskje ikke er klar over.

Som blant andre The Register melder foreligger det nå en ny rapport utarbeidet av selskapet SonicWall, som spesialiserer seg på nettverkssikkerhet, og der kommer det frem at kryptert skadevare er i kraftig vekst.

76 prosent økning

SonicWalls registrerte over 2,8 millioner angrep med kryptert skadevare i 2018, og dette representerte en økning på 27 prosent sammenlignet med året før.

I inneværende år har trenden imidlertid akselerert kraftig. Bare i løpet av de første seks månedene i 2019 fanget selskapet opp 2,4 millioner angrep av denne typen. Dette er en økning på hele 76 prosent sammenlignet med samme periode i fjor – og altså nesten like mange som i hele 2018 sammenlagt.

Tallene er basert på data innhentet fra mer enn én million internasjonale sikkerhetssensorer i over 200 land.

Blant de andre funnene i rapporten kommer det frem at også skadevare rettet mot IoT-enheter (Internet of things) er i sterk vekst. Forekomsten av denne type skadevare økte med 55 prosent i løpet av årets første seks måneder sammenlignet med samme periode i fjor, til 13,5 millioner angrep.

IoT-skadevare som SonicWall registrerte økte med vanvittige 215 prosent i 2018 sammenlignet med 2017, noe som gjorde fjoråret til et rekordår. Dersom trenden fortsette de neste seks månedene av inneværende år kan 2019 ifølge selskapet bli et nytt rekordår.

Økningen i kryptert skadevare har akselerert kraftig i inneværende år. Foto: SonicWall

Flere løsepengevirus og kryptogravere

Dessverre har selskapet også registrert en økning i løsepengevirus, til tross for at rapporter fra andre aktører tidligere i år har meldt om nedgang. SonicWall noterte seg en økning på 15 prosent når det gjelder denne type skadevare.

Såkalt «cryptojacking», det å «kapre» PC-er til uvitende personer for å stjele maskinkraft til utvinning av kryptovaluta, har også hatt en liten økning på 9 prosent i de første seks månedene. Ifølge Sonicwall har dette sammenheng med den sterke økningen i Bitcoin-verdien vi har sett den siste tiden.

Den «gode» nyheten er at skadevare samlet sett har hatt en nedgang på 20 prosent i de første seks månedene sammenlignet med samme periode i fjor. Det skal imidlertid nevnes at fjoråret var et rekordår for SonicWall, med til sammen 10,5 milliarder registrerte skadevareangrep globalt.

Hele rapporten kan du lese hos SonicWall (krever registrering).

Les også: Tjenesten låser opp filer som er kryptert av løsepengevirus – har forhindret skade for nesten én milliard kroner »