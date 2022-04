Ny seksjon i Google Play forteller hva appene samler inn av data

I mai i fjor lovet Google å følge i Apples fotspor og introdusere en egen seksjon i Google Play som forteller om hva den enkelte app samler inn og deler av personopplysninger.

Hensikten med den nye seksjonen er at Android-brukere bedre skal kunne avgjøre om en app tilfredsstiller deres egne sikkerhetskrav før de laster den ned. Apple introduserte en tilsvarende seksjon i App Store i desember 2020.

Nå er Google i ferd med å rulle ut denne seksjonen, melder selskapet i et blogginnlegg. Ifølge den opprinnelige planen skulle dette ha skjedd i forrige kvartal.

Innholdet i den lenge varslede seksjonen er det app-utviklerne som skal oppgi. Det skal også oppdateres ved behov dersom datahåndteringen eller funksjonaliteten til appen endres.

Ønske blant brukerne

Slik ser den nye seksjonen ut. Skjermbilde: Google

Ifølge Google ønsker brukerne å vite hensikten med at dataene deres samles inn, og om utviklere deler dem med tredjeparter. Brukerne ønsker ifølge Google også å vite hvordan app-utviklerne sikrer brukerdataene, for eksempel med kryptering. App-utviklerne må også oppgi om brukerne kan be om at dataene slettes. Slik mulighet for sletting er et krav for apper som henvender seg til brukere i EØS-området, dersom det lagres personopplysninger.

Utviklerne må også blant annet oppgir om de har validert sin sikkerhetspraksis i henhold til sikkerhetsstandarden Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) som er utgitt av OWASP.

Flere detaljer om innholdet i den nye seksjonen er oppgitt på denne siden.

Selv om det allerede en periode har vært mulig for app-utviklere å fylle ut den aktuelle informasjonen, er det først den 20. juli at dette blir et krav for nye og oppdaterte apper. Det er uklart om Google på sikt også vil innføre tilsvarende krav for apper som ikke lenger blir oppdatert, eller om disse bare vil skjules etter en periode, slik Google nylig kunngjorde.