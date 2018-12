Nye AI-fremskritt: Ingen av disse personene eksisterer i virkeligheten

Kunstig intelligens kan brukes til så mangt, og stadig dukker det opp nye eksempler på hvor langt teknologien faktisk har kommet. Nå har en gruppe forskere fra Nvidia servert oss en ny maktdemonstrasjon av teknologiens potensiale innen bildegenerering, melder PetaPixel.

I et nylig publisert forskningsdokument redegjør forskerne for en teknikk som gjør det mulig for kunstig intelligens å lage særdeles realistiske ansikter.

GAN-teknologi

Dokumentet inneholder bilder som viser resultatene av løsningen, og disse er såvisst svært vanskelig å skille fra ekte vare.

Løsningen forskerne benytter kalles for «Generative adversarial network» (GAN) – som i korte trekk innebærer å sette sammen kunstige bilder ved å bruke to nevrale nettverk der det ene forsøker å «lure» det andre med de syntetiske bildene.

Det andre nettverket er matet med store datasett av ekte bilder og skal altså forsøke å skille de ekte fra de falske.

Teknologien er langt fra ny, og allerede i november i fjor meldte digi.no om hvordan GAN-teknologien ble brukt til å lage ekstremt realistiske ansikter, da også av Nvidia-forskere.

Alle disse menneskene er AI-genererte. Foto: Nvidia

Forbedret

Nvidia-forskerne i dette nye arbeidet har imidlertid forbedret teknologien ved å sette systemet i stand til å automatisk skille mellom ulike «nivåer» av attributter, for eksempel mellom positurer og såkalte stokastiske variabler, som er mer vilkårlige detaljer som fregner og hår.

I tillegg er datasettet denne gangen mye større, med 70 000 høykvalitetsbilder med ekstra bred variasjon. Fjorårets demonstrasjon benyttet til sammenligning kun 30 000 bilder av kjendiser.

Den nye generatoren har også den fordelen at man individuelt kan justere kombinasjonen av de ulike attributt-kategoriene, og på den måten «redigere» de genererte bildene og få større kontroll på utfallet.

Akkurat hvilke bruksområder teknologien er tiltenkt er uvisst, men som The Verge pekte på i forbindelse med saken kan det tenkes at teknologien ikke bare er positiv. Propaganda og redusert tillit til bildebevis kan være blant de negative konsekvensene, i tillegg til etablering av falske identiteter.

Alle de tekniske detaljene finner du i forskningsdokumentet.

Les også: Se video: Låste enkelt opp mobiler med 3D-skrevne hoder – men iPhone X lot seg ikke lure »