Nye EU-krav kan gjøre de beste TV-ene ulovlige

EU er stadig på hugget med nye lovforslag, og organisasjonens ambisjoner innen energi- og forbrukerpolitikk har til dels store konsekvenser for teknologiaktørene. Nå viser det seg at nye forslag kan gjøre det vanskelig å skaffe seg de aller heftigste TV-modellene i fremtiden.

Det danske nettstedet FlatpanelsHD rapporterer at EU nå har utarbeidet nye energikrav til elektroniske produkter som i praksis vil kunne gjøre noen typer TV-er ulovlige – nærmere bestemt de mest høyoppløste modellene.

– Ikke mer 8K

Den nye energimerkingen erstatter merkingen som ble innført i fjor og vil gjelde fra 1. mars neste år. Dersom kravene blir stående, vil 8K-TV-er og noen typer 4K-TV-er være i faresonen.

– Hvis dette skjer; ikke noe mer 8K, sa produktutviklingssjefen for den kinesiske TV-produsenten TCL i Europa, Marek Maciejewski, til FlatpanelsHD.

Nettstedet var også i kontakt med representanter for TV-giganten Samsung, som uttalte at det kan la seg gjøre å få 8K-TV-er til å etterkomme de nye energikravene, men at det vil bli svært vanskelig.

Organisasjonen 8K Association, som jobber med å promotere 8K-teknologien, la i september ut et innlegg på hjemmesidene sine hvor de kritiserer EUs nye forslag.

– Med mindre noe endrer seg, vil mars 2023 bety trøbbel for den gryende 8K-industrien med 8K-reguleringene fra EU. Det er da EUs nye reguleringer av energiforbruk skal implementeres. Grensene på energiforbruket til 8K-TV-er er satt så lavt at praktisk talt ingen av disse produktene vil møte kravene, skriver organisasjonen og legger til:

– Det betyr ikke bare strykkarakter, men et krav om at disse enhetene ikke kan selges i EU. Det vil ha en meget bekymringsfull effekt på alle aktører som jobber med å utvikle 8K-økosystemet, inkludert forbrukere, hvis tilgang til produkter og innovasjon nå vil begrenses.

Må ligge på samme nivå som 4K

EU opererer med noe som heter EEI-indeksen (energy efficiency index), som kalkuleres ut fra skjermareal og strømforbruk. Ifølge kravene som skal gjelde fra 1. mars neste år, kan ikke EEI-indeksen for 8K-TV-er ligge høyere enn for 4K-modeller, og ifølge 8K Association er det ingen eksisterende 8K-modeller som kan skilte med den typen energieffektivitet.

8K-TV-er har fire ganger så mange piksler som 4K-TV-er, og organisasjonen mener EU har unnlatt å utføre tilstrekkelige vitenskapelige analyser av forskjellene mellom teknologiene i utformingen av de nye kravene.

8K er riktignok ennå en ny teknologi, men som organisasjonen peker på, er den nå på vei inn på mange ulike felt, deriblant medisin, vitenskapelig visualisering, museer, VR og mer.

Det vil imidlertid ta en god stund før vi ser teknologien på forbrukermarkedet. Det har riktignok begynt å dukke opp 8K-TV-er på markedet, men disse er gjerne særdeles kostbare. I 2019 slapp for eksempel LG en 8K-OLED-TV til den nette sum av 500.000 kroner.