Samsung slipper heftig 8K-TV – har ingen rammer og avansert AI-teknologi

8K-fenomenet er utvilsomt fremdeles en gryende teknologi, men TV-gigantene har likevel valgt å ligge i fronten av utviklingen. Nå har har verdens største TV-produsent avduket en ny, ekstrem modell som trolig ikke blir billig.

På Samsungs koreanske nettsider opplyser selskapet at de skal vise frem en 8K-TV som er så så si fullstendig rammeløs, og etter bildene å dømme ser det ut til at Samsung har kommet svært nær.

Avansert AI-teknologi

Skjermen skal ifølge produsenten dekke 99 prosent av overflaten, og i tillegg skal TV-en ha en livvidde på spinkle 15 millimeter. Modellen benytter Samsungs egen QLED-teknologi.

TV-en har en tykkelse på bare 15 millimeter. Foto: Samsung

Utover dette kommer TV-en med det produsenten selv beskriver som avansert AI-teknologi. Denne benyttes blant annet til å optimalisere oppskaleringen på TV-en, noe som er en fordel med tanke på det faktum at originalt 8K-innhold ikke akkurat er hverdagskost ennå.

AI-teknologien gjør seg imidlertid mest gjeldende på lydfronten, ifølge Samsung. TV-en kommer med noe som heter «Object Tracking Sound Plus» – en teknologi som sporer bevegelsen til objekter på skjermen og flytter lydgjengivelsen til høyttalerne deretter.

Tilpasser volumet

Samsung sier at denne teknologien i praksis setter TV-en i stand til å gjengi 5.1-kanals surroundlyd med kun TV-en, uten ekstra høyttalere. Modellen har også en funksjon som koordinerer lyden fra TV-en og lyden fra lydplanken for å finne den optimale kvaliteten.

TV-en kan også registrere lyd fra omgivelsene og automatisk tilpasse volumet på TV-en, for på den måten å kompensere for eventuelle støykilder uten at man trenger å heve volumet manuelt.

Samsung er for øvrig ikke alene om å øke 8K-satsingen. Konkurrenten LG har i forbindelse med CES-messen kunngjort hele åtte nye 8K-modeller i flere ulike størrelseskategorier.

8K-TV-ene er ennå noe forut for sin tid, da innhold i denne oppløsningen fremdeles er sparsomt. Strømmetjenester som YouTube og Vimeo har imidlertid allerede en god del 8K-innhold på plass, og i Japan har man så smått begynt med 8K-sendinger.