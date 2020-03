Nye lover på gang: EU skal gjøre mobiler mer holdbare og lettere å fikse

Forrige måned rapporterte digi.no om en lekket rapport som indikerte at EU ville tvinge mobilprodusenter til å gjøre det lettere å skifte batterier, men nå viser det seg at organisasjonen har vesentlig mer ambisiøse planer på gang.

I en fersk pressemelding har EU-kommisjonen nemlig lagt frem en plan døpt «New Circular Economy Action Plan» – et storstilt initiativ som tar sikte på å oppnå klimanøytralitet og å overføre mer makt til forbrukere.

«Rett til å reparere»

Planen er igjen en av byggestenene i den bredere European Green Deal, EUs nye agenda for bærekraftig vekst. Ifølge EU er det bare 40 prosent av elektronisk avfall som resirkuleres i regionen.

Et sentralt aspekt ved initiativet er det EU kaller «rett til å reparere», som innebærer at organisasjonen vil sikre at elektronisk utstyr – deriblant mobiltelefoner – skal gjøres enklere å reparere uten å måtte bytte hele enheten når noe går galt.

EU vil også sikre at enheter generelt varer lengre, slik at man ikke trenger å bytte dem ut så ofte som i dag, og at de er lettere å vedlikeholde.

– Kommisjonen planlegger nye reguleringer for mobiltelefoner, nettbrett og bærbare PC-er under økodesign-direktivet, i tillegg til nye reguleringer for ladere til mobiltelefoner og lignende enheter. En ordning for retur eller salg av eldre mobiltelefoner, nettbrett og ladere vil også bli vurdert, skriver EU-kommisjonen.

Felles ladestandard og bedre ladekabler

Som et ledd i disse reguleringene skal forbrukere ha tilgang til pålitelig informasjon om blant annet reparerbarheten og varigheten til elektroniske produkter.

– Den lineære vekstmodellen «ta, lag, bruk og kast» har nådd sin grense. Med veksten i verdens befolkning og forbruk presser denne modellen oss nærmere og nærmere en ressurskrise, sa EU-kommissær for miljø Virginijus Sinkevičius til den britiske avisen The Guardian.

EU-kommisjonen skriver at de også vil jobbe for en felles, europeisk ladestandard, forbedre varigheten på ladekabler og gi insentiver til å fristille kjøp av ladere fra kjøp av nye enheter. Som digi.no rapporterte tidligere i år er det allerede et stort EU-flertall for en felles ladestandard.

Før de nye lovene og reguleringene eventuelt trer i kraft kreves det enighet blant medlemslandene og et endelig vedtak i EU-parlamentet.

Flere detaljer om «New Circular Economy Action Plan» finner du i den fulle presentasjonen av planen.