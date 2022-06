Nye MacOS lar deg bruke Iphone som webkamera

Apple lanserte en rekke nyheter på utviklerkonferansen WWDC mandag. De viste blant annet frem neste versjon av iOS og nye MacBook Air. Den nye MacBook-en vil også komme med ny programvare. MacOS Ventura er den neste versjonen av MacOS, som også kommer til de fleste Apple-maskiner lansert etter 2017.

De største oppdateringene til den nye versjonen av MacOS handler om samkjøring med andre Apple-enheter. FaceTime Handoff er en av disse. Apple lar deg nå bytte enhet under en Facetime-videosamtale. Er du på mobilen, vil det komme en pop-up på Mac-en eller Ipad-en som lar deg flytte samtalen over på en ny enhet. Dermed kan du fortsette samtalen når du kommer til Mac-en uten å trenge å sitte med telefonen i hånda, eller du kan ta med deg samtalen bort fra Mac-en.

Når du er i en Facetime-samtale, kan du overføre samtalen til Mac-en din gjennom en liten pop-up i høyre hjørne Foto: Apple

Bruk mobilen som webkamera

Digi har tidligere skrevet om hvordan man kan bruke andre kameraer som webkamera for å få bedre kvalitet på videosamtalene. Nå kommer Apple med sin egen løsning. Continuity Camera lar deg bruke Iphone som webkamera på Mac. Dette vil ikke bare gjøre kamerakvaliteten på webkameraet bedre, det vil også gi nye programvarefunksjoner til webkameraet på alle Apples datamaskiner. Center Stage er en av funksjonene som legges inn i Continuity Camera. Kameraet kjenner igjen de som er i bildet og følger deg. Bildeprosessering vi kjenner fra Iphones portrettmodus vil nå også bli tilgjengelig hvis du velger å bruke Iphone som webkamera. Bakgrunnen kan gjøres uklar, som de fleste videomøte-apper allerede har, men også Studiolys, som bruker programvare til å justere lyset slik at det ser ut som du er lyst opp av studiolys, kan være nyttig i mørke omgivelser.

Slik ser det ut når du monterer en Iphone på en MacBook for å bruke telefonen som webkamera. Foto: Apple

Den kanskje mest interessante funksjonen er en som ikke alle kommer til å bruke. Deskview bruker vidvinkelkameraet sammen med programvare for å gi deg en kameravinkel som gir inntrykk av at du har et kamera over pulten din. Dermed kan du vise frem ting på pulten i videosamtaler. Nyttig for dem som jobber med fysiske produkter. Apple samarbeider med Belkin for å lage fester som lar deg henge telefonen på skjermen din.

Ny måte å sortere vinduer på

I tillegg til kamera og Facetime-oppdateringer kom det også oppdateringer til vindussorteringer på Mac. Stage Manager er en funksjon der Apple legger alle vinduene på siden av skjermen i stedet for at man skal overlappe. Det gir et ganske enkelt utseende.

Stage Manager lar deg ha ett hovedvindu åpent og alle de andre aktive vinduene tilgjengelige på venstre side av skjermen Skjermbilde: Apple

Funksjonen kommer også til IpadOS, som nok er noe bedre egnet for dette enn Mac. Apple viste også frem en passordfri løsning, som de kaller Passkey. Løsningen lagrer innloggingen lokalt på Apple-enheten og sikrer den med Apples biometriske løsning. De lar deg også logge inn med Passkey fra enheter som ikke er laget av Apple, men du må verifisere ved hjelp av en Iphone. Løsningen er utviklet sammen med FIDO-alliansen, som tidligere i år presenterte en rapport der de sa at de hadde funnet løsningen på en passordfri hverdag.