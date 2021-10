Nytt lovforslag kan gjøre plattformene ansvarlige for innhold

Etter en måned med heftige diskusjoner i kongressen og senatet om teknologigigantenes mulige skadelige virkning på unge, er en rekke amerikanske politikere villige til å skru på lovgivningen som fratar plattformselskaper ansvaret for innholdet på plattformene.

– Tiden for selvregulering er over, og dette lovforslaget holder dem ansvarlige. Å designe tilpassede algoritmer som fremmer ekstremisme, desinformasjon og skadelig innhold er et bevisst valg, og plattformer må svare for det, skriver demokraten Frank Pallone, et av kongressmedlemmene bak lovforslaget i en pressemelding.

Fredag legger en gruppe demokrater frem et lovforslag for Representantenes hus, med sikte på å stoppe algoritmer som fremmer skadelig innhold.

Ytringsfrihet

Seksjon 230 i den amerikanske medie- og kommunikasjonsloven har blitt kjent for å være loven som beskytter ytringsfriheten på nett. Loven beskytter plattformselskaper mot å bære ansvaret for innholdet fra tredjepart. Det betyr at selskaper som Facebook i utgangspunktet ikke kan holdes ansvarlig for innhold brukerne publiserer på plattformen, så lenge innholdet ikke er direkte ulovlig etter nasjonal lovgivning.

Denne beskyttelsen har blitt diskutert. Der noen mener plattformene bør ha tilnærmet samme ansvar for at innholdet er sannferdig som for eksempel mediehus, har andre tatt til orde for at en slik regulering vil være umulig å gjennomføre, og i effekt begrense ytringsfriheten til brukerne av plattformen.

Desinformasjon og hatefulle ytringer kan være skadelige også når de er innenfor loven, men det er risiko for både ytringsfrihet og pressefrihet dersom myndighetene får for store fullmakter til å fjerne innhold. Det advarte blant annet Mari Velsand i Medietilsynet, når EUs forslag om at myndighetene raskere skulle kunne fjerne skadelig innhold ble lansert i sommer.

Vil regulere «ondsinnede algoritmer»

Den siste tiden har imidlertid sosiale mediers mulige skadelige virkning, både på helse og samfunn, fått økt oppmerksomhet.

Forslaget vil holde plattformene ansvarlig dersom de «bevisst eller uvørent bruker en algoritme til å foreslå innholt til en bruker basert på personlig informasjon, og det bidrar til fysisk eller alvorlig emosjonell skade»

– Sosiale medieplattformer som Facebook fortsetter aktivt å forsterke innhold som setter familien i fare, fremmer konspirasjonsteorier og oppfordrer til ekstremisme for å generere flere klikk og annonsekroner, skriver Frank Pallone i pressemeldingen.

Loven skal regulere «ondsinnede algoritmer» skriver demokratene, men skal ikke ramme små plattformen med færre en fem millioner unike månedlige brukere, eller webhoteller.

Til angrep på Facebook

Forslaget kommer etter avsløringer om at Facebook selv satt på undersøkelser som viste at Instagram er potensielt svært skadelig for unge. I pressemeldingen knyttes avsløringene direkte til lovforslaget.

– Vi har fått endelig bevis på at noen sosiale medier-plattformer velger profitt på bekostning av allmennheten. Det er på tide å endre insentiver, og det er akkurat det dette forslaget kan gjøre. Seksjon 230 ville ikke lenger beskytte sosiale medieplattformer fullt ut fra alt ansvar for skaden de gjør i samfunnet vårt, sa Mike Doyle, en av representantene bak lovforslaget i pressemeldingen.

Facebook har til nå ikke gått ut med svar til demokratene bak lovforslaget.