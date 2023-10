For kort tid siden ble det rapportert at Apples seneste generasjon Iphone-toppmodell har et problem med overoppheting, og nå ser det ut til at mobilene også sliter med et annet, potensielt alvorlig problem. Det melder blant andre ZDNet.

En rekke brukere av den mest kostbare modellen, Iphone 15 Pro Max, hevder at mobilen har et problem med innbrenning på OLED-skjermen.

La ut bilder

Innbrenning er fenomenet hvor et statisk bilde eller en del av et bilde forblir værende på skjermen etter at man har navigert bort, som et delvis gjennomsiktig, permanent «merke» man ikke får fjernet – gjerne kalt «ghosting» på engelsk.

Fenomenet forbindes som oftest med de gamle CRT-TV-ene og plasmaskjermer, men kan altså også skje på OLED-skjermer av den typen som de nye Iphone-modellene benytter.

Brukere både på Reddit, X og Apples eget brukerforum rapporterer om problemet, og mange har lagt ved bilder som tydelig viser innbrenningen på skjermen.

– Jeg hørte at noen folk hadde opplevd innbrenningsproblemer på sine telefoner, men jeg merket ingenting på min inntil et par dager siden da jeg begynte å se små mengder av det som lignet på «ghosting». etter nærmere undersøkelser, var det definitivt innbrenning, skriver en av brukerne på Apples forum.

Bildene som brukere har lagt ut viser blant annet innbrente applikasjonsikoner, det virtuelle tastaturet som benyttes når man skriver meldinger, og andre elementer.

Apple sier problemet løses med neste IOS

Ofte er denne type innbrenning et maskinvarerelatert problem, men i dette tilfellet er problemet tilsynelatende programvarerelatert. Som blant andre ZDNet rapporterte i en oppfølgingsartikkel har Apple nemlig opplyst at den neste IOS-oppdateringen tar tak i problemet –og dermed innrømmer selskapet også indirekte at problemet er reelt.

I notatene til utviklerversjonen av IOS 17.1 kan man nærmere bestemt lese at oppdateringen fikser et problem som kan forårsake det Apple kaller «image persistence», altså at bildet blir hengende igjen på skjermen – uten at ordet «innbrenning» blir brukt.

IOS 17.1-oppdateringen ventes å bli lansert neste uke, og da gjenstår det å se hvorvidt oppdateringen retter på problemet. Det er for øvrig uvisst akkurat hvor utbredt innbrenningsproblemet er blant brukere.

Dersom man opplever problemet på sin Iphone 15 Pro Max, anbefales det å ta kontakt med Apple.