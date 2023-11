OpenAI med store nyheter: Nå kan du lage din egen versjon av ChatGPT

OpenAI har tatt verden med storm med sin mye omtalte chatbot ChatGPT, men selskapet har på ingen måte ligget på latsiden siden lanseringen, og har hele tiden oppgradert og forbedret teknologien. Nå har det kommet en ny, stor kunngjøring.

På sin offisielle blogg avduker selskapet en ny, og kanskje noe uventet, vri på ChatGPT-konseptet. OpenAI skal nå nemlig sette brukere i stand til å lage sine egne versjoner av ChatGPT, for på den måten å tilpasse snakkeroboten til alle mulige spesifikke behov.

Krever ikke kodeferdigheter

Det nye initiativet er en videreføring av den såkalte «custom instructions»-funksjonen som ble kunngjort tidligere i år – som lar brukere legge inn instrukser, preferanser og kriterier som snakkeroboten legger til grunn når den genererer svarene sine.

Siden lanseringen av den funksjonen har brukere ifølge OpenAI uttrykket ønske om enda flere måter å skreddersy og kontrollere ChatGPT-opplevelsen på, og det er denne etterspørselen OpenAI nå håper å møte.

Å designe sine egne GPT-er krever ingen ferdigheter innen koding, og OpenAI sier det skal være mulig å lage sin egen GPT til nesten ethvert behov, med bare enkle instrukser. I skrivende stund har funksjonaliteten ennå ikke blitt rullet ut i sin helhet.

Selskapet har allerede lagt ut et knippe eksempler på skreddersydde GPT-er som brukere kan benytte seg av. Disse inkluderer blant annet én som kan brukes som matematikklærer, én som kan bistå innen kreativ skriving, og én som har spesialisert seg på å forklare regler i brett- og kortspill.

Noen eksempler på skreddersydde GPT-er som vil bli tilgjengelig for brukere. Foto: OpenAI

Lanserer egen butikk

Det er verdt å merke seg at GPT-ene som folk selv designer, kan deles offentlig med andre. Senere denne måneden skal OpenAI dessuten opprette en egen GPT-butikk hvor brukere kan få tilgang til snakkeroboter som er laget av verifiserte brukere. Butikken vil ha en egen søkefunksjon og et rangeringssystem som gjør de mest populære kreasjonene mer synlige.

Det vil til og med bli mulig for brukere å tjene penger på at andre benytter GPT-ene de har skapt, en funksjon som skal rulles ut i løpet av de neste månedene.

De egendesignede GTP-ene kan benyttes av enkeltpersoner, men retter seg i stor grad også mot bedrifter, hvor de kan benyttes internt og er spesialtilpasset bedriftens unike behov og avdelinger.

På utviklersiden vil det bli mulig å lage API-er (programmeringsgrensesnitt) til GPT-ene som legger til rette for integrering av eksterne data og interaksjon med andre elementer. For eksempel kan GPT-ene kobles til databaser og epost-innbokser, eller de kan brukes som shoppingassistenter.

OpenAI lover at den samme personvern- og sikkerhetspraksisen vil gjelde for de brukergenererte GPT-ene. Dette innebærer blant annet at samtalene med GPT-ene ikke deles med de som har designet dem, og designeren kan også velge hvorvidt samtalene skal brukes til å trene modellen videre.

Mer informasjon om det nye initiativet finner du på hjemmesidene.