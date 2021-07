Pegasus-produsenten til BBC: – Skyld på kundene våre, ikke oss

Denne uken kom det i en stor internasjonal avsløring frem at spionprogrammet Pegasus fra det israelske overvåkingsselskapet NSO Group skal ha blitt brukt til overvåking eller forsøk på overvåking av mobiltelefonene til journalister, politikere og aktivister.

Slik bruk av programmet Pegasus er i strid med det uttalte formålet til NSO, da selskapet sier at programmet kun er ment for overvåking av terrorister og kriminelle.

Avsløringene kom etter et større gravearbeid gjort av flere mediehus og Amnesty International.

NSO Group har avvist at de noen gang har hatt noen «liste over potensielle, tidligere eller eksisterende mål» og har kalt avsløringen full av feilaktige antakelser.

Pegasus utnytter svakheter i programvaren som er installert i telefonen. Spionvaren kan, når den er installert på telefonen, hente ut data, samtaler, kontakter, og telefonlogger fra offerets telefon, samt slå på kamera og mikrofon i det stille for direkte opptak.

Avfeier kritikken

NSO Group står nå overfor internasjonal kritikk etter avsløringene for å tillate undertrykkende regjeringer å hacke uskyldige mennesker. En ikke navngitt talsperson for selskapet avviser kritikken overfor BBC.

Ifølge NSO Group selv har de blitt fortalt at listen skal ha blitt hacket fra sine servere på Kypros.

– For det første har vi ikke servere på Kypros. for det andre besitter vi ingen data fra kundene våre. Og det er ingen sammenheng mellom dem, ettersom hver kunde er atskilt. Så det burde ikke finnes en liste som denne i det hele tatt noe sted, sier talspersonen.

– Pekefingre bør rettes mot kunden

Tidligere i juli skrev selskapet i sin åpenhetsrapport at «vi må holde oss til en høyere standard og handle med tilsyn og åpenhet (…) for å sikre offentlig trygghet og hensynet til menneskerettigheter og personvern», ifølge BBC.

Nå sier imidlertid talspersonen til kanalen:

– Hvis jeg er produsent av en bil og noen kjører i den beruset og treffer noen, går du ikke til bilprodusenten, du går til sjåføren.

– Vi sender systemet til myndigheter, vi får all riktig akkreditering og gjør alt lovlig.

– Hvis en kunde bestemmer seg for å misbruke systemet, vil han ikke være kunde lenger (...) Men alle beskyldningene og alle pekefingrene bør rettes mot kunden, sier talspersonen.

Selskapet sier at de ikke undersøker rutinemessig hvem programvaren brukes på, men at de har systemer på plass for å evaluere kundene.

Omfattende liste med kandidater

En liste med mer en 50.000 telefonnumre som siden 2016 antas å ha blitt valgt ut som kandidater for overvåking av statlige kunder i NSO Group har blitt gjort tilgjengelig for mediehusene, og mer enn 80 journalister har jobbet i flere måneder med å undersøke listen.

Ifølge The Washington Post har undersøkelser gjort av Amnesty bevist at spionasjeprogrammet ble brukt mot 37 mobiltelefoner som tilhørte journalister, menneskerettsaktivister, forretningsdrivende og to kvinner som sto den drepte journalisten Jamal Khashoggi nær. Amnesty gjorde undersøkelser på 67 telefoner.

Talspersonen BBC har snakket med hevder at antallet potensielle mål ikke reflekterer måten Pegasus arbeidet på.

– Kundene våre har i gjennomsnitt 100 mål i året. Siden starten av selskapet har vi ikke hatt totalt 50 000 mål.

Talspersonen sier videre at selskapet ikke har kunnskap om hvordan noen telefoner på listen inneholdt rester av spionprogramvare og mener det kan være «en tilfeldighet».

Israelsk gransking

Det israelske forsvarsdepartementet fastholder at NSO-gruppen bare har tillatelse til å selge Pegasus til kriminalitetsbekjempelse og til kampen mot terror, ifølge The Times of Israel.

Fredag ble det kjent at Israel har opprettet en granskingskommisjon som skal gjennomgå anklagene mot NSO Group og undersøke påstandene om at programvare utviklet av selskapet, er misbrukt, ifølge NTB.