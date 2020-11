Photoshop klar i betautgave for Arm-basert Windows og MacOS

Photoshop har eksistert en stund i en forenklet utgave til Arm-baserte Ipad, men gårsdagens utgivelse er første gang applikasjonen introduseres i egen native-versjon til Arm-baserte Windows 10 og Mac-maskiner.

Beta-versjonen som nå er tilgjengelig, kommer, beleilig nok, rett etter at Apple har introdusert tre nye Mac-modeller, som alle kjører på selskapets splitter nye Arm-baserte systembrikke.

Microsoft introduserte i fjor en serie nye bærbare PC-er kalt Surface Pro X, som med Arm-basert Windows 10 og Arm-basert systembrikke omsider også får glede av Adobes flaggskip, uten å måtte kjøre x86-utgaven via emulering som før.

Enkelte mener at fullversjonen av Photoshop langt på vei er en lakmus-test og ja, rett og slett en validering av de nye Arm-baserte datamaskinene som en aktuell plattform også for profesjonell bruk.

Adobe har indikert at resten av Creative Cloud-pakken også skal få samme behandling, men enn så lenge er det uklart når det vil skje.

Så må det sies at beta-versjonene av Photoshop med Arm64-støtte, enn så lenge, har en del feil og mangler. Nyttige funksjoner som innholdstilpasset fyll, lappeverktøyet, flekkfjerning (healing brush) er bare noe av det som glimrer med sitt fravær, ifølge The Verge.

Listen over mangler er lang for begge operativsystemene. Windows 10 Arm-utgaven har blant annet ikke støtte for RAW-bildeformatet og savner også en rekke filtre, skriver Microsoft-kjenner Paul Thurrott på sitt nettsted.

– Dette er en tidlig versjon med mange av kjernefunksjonene. Det kommer mer funksjonalitet i ukene fremover, lover Adobe i sin kunngjøring (Windows) (se egen kunngjøring for MacOS).

Arm viser muskler

Dette er nok en seier i rekken for Arm-arkitekturen på bekostning av Intel og x86-arkitektur, som aldri lyktes på mobil, og i nyere tid er kraftig utfordret også på «hjemmebane», både innerst i datarommet, så vel som på datamaskiner for sluttbrukere.

Arm-baserte prosessorer eller systembrikker har lenge dominert blant smartmobiler og nettbrett, men blir stadig mer aktuelt også for bærbare og stasjonære maskiner. Hvis de første ytelsestestene for Apple M1-brikken er noen indikasjon, (for de er virkelig imponerende), så taler mye for at vi kan stå ved et stort teknologisk veiskille.

Verdens raskeste superdatamaskin, japanske «Fugaku», er også en diger klynge med Arm-baserte systembrikker levert fra Fujitsu, som inntok førsteplassen tidligere i år. Ytelsen har siden økt til svimlende 442 petaflops, tre ganger raskere enn neste på topp 500-listen.