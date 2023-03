Politiet fraråder bruk av Tiktok for sine ansatte

Nå ber politiet sine ansatte om å ikke benytte seg av Tiktok på sine tjenestetelefonen

– Vi forholder oss til anbefalingen fra Justis- og beredskapsdepartementet som fraråder bruk av Tiktok på tjenestetelefoner, og jobber aktivt med å bevisstgjøre våre ansatte om applikasjoner som krever tilgang til informasjon på enheten den er installert på, sier sjef for sikkerhetsseksjonen i beredskapsavdelingen hos Politidirektoratet, Nicolay Nakstad til NRK.

Sørvest politidistrikt er et av flere politidistrikter som har vært aktive på videodelingstjenesten.

Politidirektoratet anbefaler de ansatte om å bruke egne telefoner dersom de må bruke Tiktok i jobbsammenheng.

– For ansatte som har særskilte behov for høy sikkerhet er det generelt en høyere bevissthet om å ikke ha slike applikasjoner på telefonen sin. Vi har også frarådet dem installasjon og bruk av applikasjoner og tjenester som krever vesentlige tilganger og rettigheter på mobiltelefonren, sier Nakstad til NRK.

Politiet har selv vært aktive i sosiale medier, blant annet gjennom Operasjon nettroll, Sør-Vest politidistrikt eget prosjekt for å forebygge hatefulle ytringer og trusler i sosiale medier.

Politiets nettpatrulje Vest viser hvordan de bruker Tiktok i et innlegg på Facebook i oktober 2021. Skjermbilde: Politiets nettpatrulje vest.

Følger NSM

Tiktok eies av det kinesiske selskapet ByteDance, som samler inn store mengder data om brukerne.

Tidligere i mars kom det frem at Justis- og beredskapsdepartementet frarådet bruk av appene Tiktok og Telegram på tjenestetelefoner og -nettbrett etter en vurdering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Stortinget reagerte med å forby både Tiktok og Telegram på tjenestetelefoner med tilgang til Stortingets systemer.

Anbefalingen er ikke et forbud mot Tiktok eller Telegram, men et råd om at de ikke bør installeres på tjenesteenheter, understreker NSM. Nyheten kommer etter at flere land har gitt lignende anbefalinger til sine politikere og statsansatte.