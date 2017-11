PRØVEKJØRT: Sony Xperia XZ1 Compact

Sony Xperia XZ1 Compact Størrelse: 129 x 65 x 9.3 mm

Vekt: 143 gram

Skjerm: 4,6", IPS LCD, 720 x 1280 punkter. Corning Gorillaglass 5.

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 835 med åtte CPU-kjerner (4 stk. 2,45 GHz + 4 stk 1,9 GHz). Adreno 540 GPU. 4 GB RAM

Lagringsplass: 32 GB (mulighet for MicroSD-kort på opptil 256 GB)

Kamera: 19 megapiksler, 1/2.3" Exmor RS-bildebrikke, f/2.0. 8 megapiksel frontkamera.

Operativsystem: Android 8.0 Oreo

Annet: Fingeravtrykksleser, NFC, Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac dual band. Quick Charge 3.0. USB Type-C.

Batteri: 2700 mAh

Pris: 5490 kroner inkl. mva.

Under IFA-messen i Berlin i august lanserte Sony to nye mobiltelefoner, XZ1 og XZ1 Compact. I likhet med XZ Premium-modellen som kom i februar, har også XZ1-modellene kraftig maskinvare – blant annet Qualcomms Snapdragon 835-systembrikke med åtte CPU-kjerner. Dette er en av de råeste brikkene som finnes for øyeblikket.

Sony har imidlertid i XZ1-modellene droppet 4K-oppløsningen i skjermen, og heller satset på en mer normal oppløsning på 1080 x 1920 punkter i XZ1 og 720 x 1280 i XZ1 Compact. 4K i en mobilskjerm har man uansett behov for stort sett bare om man har tenkt å putte mobilen i en VR-brille der bildepunktene blir forstørret opp.

Vi har fått den minste av de to – Sony Xperia XZ1 Compact – til test, og har brukt den i et par uker.

Er du ute etter en liten mobiltelefon med kraftige spesifikasjoner, en super skjerm og et meget bra kamera – da bør du lese videre.

Kompakt og veldesignet

Mange av Sonys konkurrenter har kommet med telefoner der skjermen går helt ut i kantene. Vi nevner blant andre Samsung Galaxy S8, LG V30 eller Apple Iphone X. Det gjør at Sony-mobilene nesten ser litt gammeldagse ut når vi ser de tykke rammene rundt skjermen – spesielt over og under. Tilsvarende innvending har vi for så vidt også når det gjelder Iphone 8.

Men etter å ha blitt vant til større og større mobiltelefoner, er det utrolig deilig med en telefon som ligger så godt i hånden som Xperia XZ1 Compact, og som er såpass liten at den ikke tyter ut av bukselommene.

Det er mange fordeler med en liten telefon, selv om mange nok vil synes at skjermen på denne er i minste laget. Det er heller ikke til å stikke under en stol at skriften på skjermen – og skjermtastaturet – er temmelig liten, spesielt om du begynner å bli litt langsynt med alderen (jeg er ikke gammel!). Og det er lettere å bomme på skjermtastene enn på en telefon med stor skjerm, selv om skjermtastaturet til XZ1 Compact er utmerket (du kan velge mellom Sony-tastatur eller SwiftKey).

Med en 4,6-tommers skjerm er denne omtrent på størrelse med en Iphone 7 eller 8 (som har 4,7-tommer). Med samme spesifikasjoner som Android-toppmodellene, er Sony Xperia XZ1 Compact kanskje det beste alternativet for deg som ønsker en kraftig telefon som ikke er en Iphone.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Sony Xperia XZ1 Compact. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

Kraft både i lyd, batteritid og operativsystem

Skjermen er av typen IPS LCD, og har fine farger og god bildekvalitet. Oppløsningen er ikke veldig høy, men mer enn god nok for en skjerm i denne størrelsen.

Vi gir også pluss for lyden i de innebygde høyttalerne. Det er to høyttalere, en oppe og en nede, slik at du får ganske kraftig stereolyd. Ifølge Sony skal lydtrykket være 50 prosent høyere enn på tidligere modeller.

Telefonen kommer med den nyeste Android-versjonen, Android 8 «Oreo». Sammen med XZ1 var XZ1 Compact den første telefonen på markedet som fikk dette. Sony har ikke gjort så mye endringer i brukergrensesnittet utover det som er standard i Android 8, og det synes vi er bra.

Utseendemessig er det ikke så voldsomt mye nytt i Android 8, men det har skjedd en hel del under panseret – hvor det viktigste nok er funksjoner som gir bedre batteritid og kortere oppstartstid. Du kan lese mer om forbedringene i Android 8 her.

Vi opplever batteritiden til XZ1 Compact som veldig god, og bedre enn mange andre toppmodeller på markedet. En liten skjerm, som trekker mindre strøm, kombinert med bedre strømstyring i Android 8 ser ut til å fungere.

Fingeravtrykksleseren er plassert i selve av/på-knappen på høyre side av telefonen, og denne knappen er litt nedsenket. Vi liker veldig godt denne løsningen, da knappen og fingeravtrykksleseren havner der du naturlig har tommelen om du holder telefonen i høyre hånd. Dermed er det veldig kjapt å låse den opp.

Fingeravtrykksleseren er integrert i av/på-knappen på midten av høyre side. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

Greit kamera – og en 3D-funksjon som imponerer

Kameraet i Xperia XZ1 Compact tar ganske gode bilder, og vi liker at det er en egen fysisk utløserknapp til kameraet.

Men optikken i kameraet har en noe mindre blenderåpning (f/2.0) enn mange av konkurrentene – noe som betyr at det slipper inn mindre lys. Det kan ha noe å si for hvor godt kameraet er til å ta bilder i dårlig lys. For eksempel har Samsung Galaxy S8 en blenderåpning på f/1.7 (mindre tall betyr større åpning), mens Iphone 8 har en blenderåpning på f/1.8.

Kameraet er bra, men har ikke like stor blenderåpning som de beste konkurrentene. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

Kameraappen er enkel å bruke, og gir deg også gode muligheter for manuelle innstillinger. Ellers nevner vi at det er mulig å filme saktefilm (slow motion) med 960 bilder i sekundet, riktignok i forholdsvis lav oppløsning – og du er avhengig av veldig godt lys.

En av de mest spennende – og ikke minst imponerende – funksjonene på Xperia XZ1 og XZ1 Compact er appen 3D Creator (eller 3D-skaper, som den heter på norsk). Denne appen er utviklet ved Sony Mobile Communications i Lund i Sverige.

På et pressearrangement på Mesh i Oslo gikk Lars Novak fra Sony i dybden på hvordan 3D-skanningen fungerer.

Arbeidet med teknologien startet i 2012. I begynnelsen fokuserte teamet på hvordan datamaskiner skulle «se» ved hjelp av mange kameraer, men rundt 2014 begynte kameraene i telefonene å bli bedre og man fikk kraftig nok maskinvare til å kunne skanne i 3D med kun ett kamera.

I høst ble det første resultatet av forskningen ved Lund klart – i form av 3D Creator-appen som følger med Sony-mobilene.

Torstein Norum Bugge fra Tek.no skannes av Lars Novak i Sony. Dette gjør han ved å ta bilder rundt hele personen. Kurt Lekanger, digi.no

Novak i Sony forteller at selv med dagens kraftige maskinvare, så belastes både CPU og GPU bortimot 100 prosent når man skanner i 3D – og det er nesten ingen grenser for hvor mye prosesseringskraft man kan ha behov for om man vil øke kvaliteten på denne typen skanninger.

Appen fungerer kun på Sony-mobilene, og ifølge Novak har ikke Sony bestemt seg for om de vil gjøre den tilgjengelig på andre modeller.

Men for å få godt nok resultat kreves nøyaktighet på under en millimeter, og dagens app er optimalisert for optikken og bildebrikken som sitter i Sony-mobilene. Appen regner ut dybdeinformasjon basert på avansert bildebehandling, i tillegg til blant annet avstandsmåling med laseren kameraet bruker til autofokus.

Ettersom Sony legger så mye vekt på 3D Creator-funksjonen, synes vi det er litt rart at dette er en litt bortgjemt app som du må inn på side to i appmenyen for å finne. Den kunne for eksempel vært integrert i kamera-appen, eller i det minste er lagt inn på startskjermen.

Forskjellig veiledning avhengig av hva du skanner

Appen er forholdsvis enkel å bruke, og du kan velge å skanne ansikter, hoder og mat, eller gjøre en friskanning av et hvilket som helst objekt.

Denne skriveren graverer 3D-modellen med laser inni en gjennomsiktig plastblokk. Bare en av mulighetene man har når man har 3D-skannet seg selv, eller andre. Foto: Sony

Du bruker samme teknikk i hvert tilfelle, men du får ulike former for hjelp til å få et bra resultat. For eksempel får du én bestemt hjelpetekst om du vil ta bilder av rundt et hode, en annen veiledning hvis du vil skanne mat og så videre.

Før du får lov til å gjøre en hodeskanning, eller en av de andre formene for skanning, må du imidlertid først gjennom et opplæringsopplegg og skanne et ansikt.

Det var litt irriterende å måtte gjøre dette før vi fikk lov til å skanne en gjenstand. Men veiledningen du får er veldig god, og når du først er igang tar ikke skanningen mer enn et minutt eller to.

Aftenpostens Per Kristian Bjørkeng betrakter en 3D-modell av seg selv – inni en plastblokk. Foto: Sony

Når du har skannet et hode eller en gjenstand kan du rotere dette på skjermen. Du kan også lagre modellen i et standardformat som du kan skrive ut på en 3D-skriver.

Det er også mulig å bestille 3D-utskrifter fra tredjepartsfirmaer direkte fra appen. En morsom mulighet er at du kan skanne hodet ditt og putte det inn i musikkvideoer og annet via tredjepartsapper. På pressevisningen i Oslo fikk vi også se eksempler på hvordan en 3D-modell kan graveres inn i en blokk av plast eller glass – slik at det nesten ser ut som et hologram.

Konklusjon

Sony Xperia XZ1 Compact er en telefon med masse krefter under panseret, og ytelsesmessig er den på høyde med de kraftigste toppmodellene på markedet. Den er faktisk raskere enn Samsung Galaxy S8 i to av 3DMark-testene vi kjørte, og på en av testene er XZ1 Compact raskere enn Iphone 8 og Iphone X:

(Artikkelen fortsetter under)

I daglig bruk er telefonen akkurat så god som vi forventer av en toppmodell. At den er såpass liten og kompakt gjør at den også er fin å ha i lomma.

Om du bør kjøpe den, eller en større telefon, avhenger av hva du bruker telefonen til. Mobiltelefonen overtar rollen til PC-en for mange til stadig flere oppgaver, og dermed har en stor skjerm blitt viktig for mange.

Men synes du fortsatt at en telefon bør være noenlunde kompakt – da er Sony Xperia XZ1 Compact antagelig det beste kjøpet akkurat nå.

Vi likte Vi likte ikke - Svært god ytelse

- Ganske bra kamera

- God batteritid

- Imponerende 3D-skanning

- Kompakt

- God fingeravtrykksleser - Unødvendig store rammer rundt skjermen





Her er noen bilder vi tok med kameraet i telefonen: