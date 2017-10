PRØVEKJØRT: Test av Apple TV 4K

I midten av september lanserte Apple en ny versjon av Apple TV – og denne gangen var det 4K-støtte, forbedret bildekvalitet og enda mer kraft som var de største nyhetene.

Vi har prøvd den nye strømmeboksen i et par uker, og det er lett å like Apple TV 4K. Men det er også ting vi irriterer oss over.

Utseendemessig er Apple TV 4K nesten identisk med den gamle (4. generasjon). Boksene er like store, men fjernkontrollen har fått en hvit ring rundt menyknappen – og ringen er uthevet litt slik at du lettere skal finne knappen når du sitter der i «kino-mørket».

Endelig 4K-støtte

Den største nyheten er at Apple TV nå – som det fremgår av navnet – har fått støtte for 4K-video med 60 bilder i sekundet. Også selve brukergrensesnittet har blitt redesignet i 4K, og det ser absolutt lekkert ut. Har du tidligere kjøpt filmer fra Apple, vil disse bli automatisk oppgradert til 4K-versjonen – hvis tilgjengelig.

På innsiden av boksen sitter det en Apple A10X Fusion-systembrikke, som er den samme 64-bit ARM-baserte brikken som befinner seg i de nyeste iPad Pro-modellene. Med en klokkefrekvens på opptil 2,38 GHz og seks CPU-kjerner og 12 GPU-kjerner har denne brikken krefter nok til å drive selv forholdsvis avanserte spill.

Vi har prøvd nye iPad Pro 12,9" – les testen her »

I tillegg til 4K er det også støtte for HDR (High Dynamic Range). Det betyr mer dynamikk i bildet – altså at det er mulig å vise flere detaljer i både de aller mørkeste og lyseste områdene av bildet samtidig. HDR-formatene som støttes er Dolby Vision og HDR10. For å få dette til å fungere er du naturligvis nødt til å ha en TV som støtter HDR. Da undertegnede koblet opp Apple TV 4K til en 55-tommers Samsung-TV som var et par år gammel, var jeg litt usikker på om den støttet HDR. TV-en var nemlig ikke den absolutte toppmodellen da jeg kjøpte den (en Samsung UE55JS8505). Men under oppsettet spurte Apple TV om jeg ville la den sjekke om TV-en støttet dette, og etter å ha fått bekreftet at, joda – TV-en støtter HDR, så sørget Apple TV-boksen for at alt ble riktig stilt inn.

Apple TV 4K. Foto: Kurt Lekanger

Har du en TV eller forsterker som støtter en HDMI-funksjon som heter CEC (Consumer Electronics Control), kan du bruke Apple-fjernkontrollen også til å styre volumet på TV-en, og TV-en vil automatisk skru seg på og skifte til riktig kilde når du skrur på Apple TV.

Apropos oppsett: Det å sette opp Apple TV 4K er en lek om du har en iPhone med iOS 11. Alt du da trenger å gjøre er å holde iPhone-en din i nærheten av Apple TV-boksen, og du får opp en veileder på TV-skjermen og mobilen som tar deg gjennom oppsettet. Da blir Apple TV satt opp med den iCloud-kontoen du har på telefonen din.

Ingen 4K fra Youtube

Utvalget av innhold som er i både 4K og HDR er forholdsvis begrenset foreløpig, men det vil garantert bli bedre. Du finner denne typen innhold både i Apples egen filmbutikk og i tredjepartstjenester som Netflix.

Apple TV 4K støtter videokodekene H.264, HEVC (H.265) og MP4, som er tre av de vanligste videokodekene. Dessverre støtter den ikke det formatet Youtube bruker, Googles åpne VP9-format. Dermed kan du ikke bruke Apple TV til å strømme 4K-video fra Youtube. Det er synd, ettersom tilgangen til 4K-materiale er ganske beskjedent og nettopp Youtube er et sted der du finner dette. Vi krysser fingrene for at VP9-støtte kommer etter hvert.

Når det gjelder lyd, er det støtte for blant annet Dolby Digital 5.1 og 7.1 – men foreløpig ikke Dolby Atmos-standarden, som finnes i nyere hjemmekinoforsterkere. Forhåpentligvis kommer dette også i en fremtidig programvareoppdatering.

Flott brukeropplevelse

Fjernkontrollen er nesten lik som den forrige, men har fått en grå , uthevet ring rundt menyknappen. Foto: Kurt Lekanger

Brukeropplevelsen er, som med det meste annet hos Apple, upåklagelig. Menyene er enkle og oversiktlige, og gir deg kjapp tilgang til filmer, musikk, bilder og apper.

Fjernkontrollen har en pekeplate øverst som du sveiper med fingrene over for å navigere i menyene. Ikke alle er like glad i denne typen pekeplater, men jeg synes det fungerer ganske godt.

Fjernkontrollen har en egen knapp for å aktivere taleassistenten Siri, og mikrofonen sitter i fjernkontrollen. Du kan be Siri om for eksempel å åpne en bestemt app, vise deg alle filmer fra 80-tallet, vise værmeldingen for i dag, og så videre. Dette fungerer utmerket på norsk, men foreløpig snakker ikke Siri tilbake til deg på norsk. Vil du se kun filmer med 4K og HDR kan du faktisk be Siri om å finne disse for deg, så slipper du å lete selv.

Du kan bruke iPhone som fjernkontroll til Apple TV.

Har du iOS 11 på iPhone kan du bruke telefonen til å styre Apple TV. Det gjør du ved å legge til «Apple TV Remote» til kontrollsenteret som du får opp når du sveiper med fingeren opp fra bunnen av mobilskjermen. En fordel med å bruke telefonen i stedet for den vanlige fjernkontrollen, er at det går raskere å skrive inn tekst på mobilskjermen enn via skjermtastaturet på TV-en – kjekt hvis du kjapt skal søke etter noe i App Store eller i filmbutikken, for eksempel. Er du pålogget samme iCloud-konto på mobilen og telefonen, vil det automatisk sprette opp spørsmål på telefonen om du vil bruke den til å skrive inn tekst, så snart du befinner deg i et tekstfelt på Apple TV.

Det er film som er hovedbruksområdet til en Apple TV, men det finnes også et ganske bra utvalg med spill. Du kontrollerer spillene ved hjelp av fjernkontrollen, ofte ved å legge den på siden. Det fungerer fint, men er ikke helt som å bruke en skikkelig spillkontroller. Slike kontrollere får du blant annet fra Steel Series, men ettersom Apple krever at alle spill til Apple TV skal fungere også for de som kun har Apple TV-fjernkontrollen så utelukker det kanskje en del spill som krever litt mer avansert betjening.

Klønete håndtering av flere brukerkontoer

Oppsettet er som sagt svært enkelt – men det er én ting som er litt irriterende – og det er måten Apple TV håndterer flere brukere på.

I innstillingsmenyen kan du logge deg på ulike tjenester med Apple ID-en din.

En Apple TV er jo typisk en boks som brukes av mange personer i en husstand. Du kan legge til flere kontoer, men det er tungvint å skifte mellom de ulike kontoene – og du må forholde deg til tre ulike innlogginger for kontoene: iCloud, iTunes/App Store og Game Center. Hvis du er innlogget med en iCloud-konto, vil andre som bruker Apple TV-boksen få tilgang til blant annet bilder og annet som du har på iPhone-en din. Du kan riktignok velge å ikke skru på iCloud-bildebiblioteket for ikke å vise bildene på Apple TV – men det er ingenting som hindrer andre i å gjøre det hvis du ikke husker på å logge deg ut av iCloud-kontoen din når du er ferdig med å bruke Apple-TV-en.

Hvis en annen bruker enn den som er pålogget iCloud-kontoen skal spille et spill, kan vedkommende logge seg på med sin konto – men det er fort gjort å glemme det, og da risikerer du at spillprestasjoner lagres til feil Game Center-konto. Er det mange ulike brukere av Apple TV-en kan det kanskje være en idé å opprette en egen «familie-Apple ID» og la denne være innlogget som iCloud-konto og App Store-konto, og så la hver enkelt bruker logge seg inn og ut med sine respektive Game Center-kontoer.

Apper du kjøper på andre enheter kan automatisk lastes ned til Apple TV. Det kan være praktisk, men også irriterende – det er ikke gitt at alle apper du vil ha på iPhone eller iPad automatisk er verdt å ha liggende også på Apple TV-en.

TvOS 11 og ny Apple TV-app

Vi bør også nevne noen av nyhetene i tvOS 11, som Apple TV 4K kjører. En av nyhetene er at du kan synkronisere hjem-skjermene mellom flere Apple TV-er så de ser like ut – forutsatt at du er innlogget med samme iCloud-konto. En annen – om enn ikke spesielt viktig – nyhet er at utseendet på brukergrensesnittet automatisk kan endres fra lyst til mørkt avhengig av tiden på døgnet. Med tvOS 11 har du også støtte for AirPlay 2, som betyr blant annet støtte for multirom-lyd.

Slik ser den nye Apple TV-appen ut. Den kommer imidlertid ikke til Norge før senere i år. Foto: Apple

Til slutt nevner vi at Apple har en egen Apple TV-app som samler alt innholdet du ser på Apple TV på ett sted på iPhone eller iPad. Du vil kunne se innhold på tvers av ulike apper og tjenester – som Netflix, HBO, Apples filmtjeneste, og så videre. Denne appen er ikke tilgjengelig i Norge ennå, men skal komme i løpet av året.

Konklusjon

Har du en 4K-TV er Apple TV 4K et utmerket produkt som gjør at du får enda mer glede av TV-en. Det gjelder spesielt om TV-en er av nyere dato og støtter HDR.

Brukeropplevelsen er meget god, med unntak av de tingene vi har vært inne på når det gjelder veksling mellom ulike brukerkontoer. Til å være et Apple-produkt mener vi også at prisen på 1899 kroner for 32 GB-versjonen og 2099 kroner for 64 GB-versjonen ikke er spesielt avskrekkende.

Et alternativ til Apple TV 4K kan være å kjøpe en Google Chromecast Ultra til rundt 700 kroner. Da får du ikke alle mulighetene til Apple TV, men du får en veldig grei måte å vise 4K-innhold fra mobiltelefonen eller nettbrettet ditt på TV-en.

Vi likte Vi likte ikke - 4K og HDR

- Suveren bildekvalitet

- Flott brukergrensesnitt

- Rask

- Bra fjernkontroll - Tungvint veksling mellom kontoer

- Ikke 4K på Youtube

- Mangler Dolby Atmos-støtte

Få også med deg disse testene: