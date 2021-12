Radioaktiv amulett skulle beskytte mot stråling

Det er ingenting som tyder på at 5G-stråling er helsefarlig eller usunt på noe vis. Ikke bare er den ikke-ioniserende - noe som må til før den kan gjøre skade på vev og DNA - men den er også svært mye svakere en grenseverdiene, som i seg selv har innebygd store sikkerhetsmarginer.

Likevel er det enkelte som svever i den villfarelse at 5G er livsfarlig, og noen søker også beskyttelse i de merkeligste ting. En USB-pinne med klistremerke på, for eksempel, som visstnok skulle beskytte mot 5G. Hvordan det skulle foregå, er noe uklart, men prisen var i alle fall klar: Ca kr 4.200 norske kroner.

Andre igjen, er overbevist om at wifi-stråling er livsfarlig, men klarer seg ikke uten, og velger derfor å sette opp et uekte faradaybur over ruteren sin.

Nå har imidlertid nederlandske myndigheter, nærmere bestemt De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) («Myndighet for atomsikkerhet og strålevern» på norsk) tatt for seg ti ulike salgsvarer som etter sigende skal beskytte mot 5G-stråling, og funnet ut at de faktisk inneholder radioaktive stoffer. Det vil si at de sender ut ioniserende stråling.

Og dette er som sagt stråling som faktisk KAN gjøre skade på vev og DNA.

Hele listen finner du her. Pussig nok er det bare ni produkter listet opp, mens ANVS spesifiserer at tallet er ti. Uansett, på listen finnes tre produkter fra «Energy Armor», fire fra «Magnetix», samt ett «Basic Nero»-armbånd og ett «Quantum Pendant».

Så vidt vi kan se, er det ingen av disse som selges i Norge.

Om du likevel har et slikt produkt er det neppe knyttet til noen stor helsefare ved kortere eksponering, skriver ANVS, men man kan ikke utelukke negative helseeffekter ved langvarig bruk. Man bør derfor ikke bruke disse produktene.