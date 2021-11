Når det gjelder personvern er ansiktsgjenkjenning blant de mer kontroversielle teknologiene. Facebook er blant aktørene som benytter teknologien meget aktivt, men i en noe overraskende vending er det nå slutt på dette.

I en pressemelding opplyser Facebook at de stenger ansiktsgjenkjenningsteknologien på plattformen sin. Dette innebærer at brukere som har aktivert denne funksjonaliteten, ikke lenger vil bli automatisk gjenkjent på bilder og i videoer.

Rammer én milliard brukere

Ifølge Facebook omfatter endringen én milliard brukere, eller rundt en tredjedel av tjenestens totale antall brukere. Ansiktsgjenkjenningsmalene til disse brukerne vil for ordens skyld også bli slettet for godt.

– De mange spesifikke tilfellene hvor ansiktsgjenkjenning kan være nyttig, må veies opp mot den økende bekymringen rundt bruken av denne teknologien som helhet. Det er mange bekymringer rundt ansiktskjenningsteknologi i samfunnet, og myndigheter holder ennå på å lage tydelige regler som skal styre bruken, skriver Facebook.

Selskapet presiserer at de vil fortsette å jobbe med teknologien, og bedyrer at ansiktsgjenkjenning har mange positive bruksområder, men arbeidet skal altså foregå utenfor Facebook-plattformen i tiden fremover.

Som Facebook redegjør for på sine hjelpesider, fungerer ansiktsgjenkjenningen ved at tjenesten genererer en unik mal når brukeren skrur funksjonaliteten på. Malen brukes som referanse i bilder, videoer og andre steder hvor kameraet er brukt – for å avgjøre om brukeren dukker opp i noe av innholdet.

Varsler er skeptisk

Facebook, eller Meta som selve selskapet nå heter, har i lang tid vært under betydelig press fra myndigheter. Her på kontinentet er EU nå i ferd med å stramme grepet om teknologikjempene med nye og strengere lover og reguleringer.

Den negative publisiteten har toppet seg den siste måneden, etter at en tidligere Facebook-ansatt ved navn Frances Haugen stod frem i mediene som «whisteblower» – eller varsler på norsk. Haugen kom med skarp kritikk mot Facebook og beskyldninger om blant annet fokus på profitt fremfor brukernes trygghet.

Som Reuters meldte, har Haugen allerede kommentert Facebooks beslutning om å droppe ansiktsgjenkjenning. Hun stiller seg positiv til avgjørelsen, men gir også uttrykk for en solid dose skepsis.

– Jeg anbefaler sterkt å føre statlig tilsyn. Når de sier at de har kvittet seg med dette, hva betyr det egentlig? Det må være større transparens rundt hvordan disse operasjonene fungerer for å sikre at de faktisk gjennomfører dem, sier Haugen.

Fjerningen av ansiktsgjenkjenning skal ifølge Facebook skje i løpet av de kommende ukene.