Facebook og Snapchat taper store inntekter på grunn av Apples antisporingsfunksjon

Apple gjør mobilsporing vanskeligere takket være innføringen av en ny løsning kalt App Tracking Transparency (ATT) i IOS 14.5, som Digi.no skrev i august 2020. ATT ble utsatt til april 2021 etter massiv kritikk fra blant andre Facebook. Nå, etter et halvt år med løsningen aktiv, foreligger konklusjonen:

Snapchat, Facebook, Twitter og YouTube har tapt store inntekter, akkurat som de fryktet.

Financial Times (krever abonnement) estimerer at selskapenes tapte inntekter til sammen ligger på 9,85 milliarder dollar, eller i overkant av 83 milliarder kroner etter dagens kurs.

Facebook tapte mest

Facebook tapte mest penger i rent beløp, rett og slett fordi de er så mye større enn de andre, mens det var Snapchat som tapte mest målt i prosent av omsetning. Dette fordi de ikke har en desktop-versjon og dermed får 98 prosent av sine inntekter fra annonsering på mobile løsninger.

«Noen av selskapene som gikk på en smell – og Facebook spesielt – kan bli nødt til å bygge opp en god del av sine systemer og digitale infrastruktur helt på nytt som et resultat av ATT», uttaler konsulent Eric Seufert til Financial Times. «Jeg vil tro det tar minst ett år å bygge ny infrastruktur. Nye verktøy og rammeverk må utvikles fra bunnen av og testes grundig før de distribueres til et stort antall brukere», fortsetter han.

Han mener at Facebook alene kan ha fått sine inntekter det siste halve året redusert med så mye som 8,3 milliarder dollar som et resultat av ATT. Det tilsvarer omtrent 70 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Vil ikke spores

ATT gjør at brukere må akseptere mobilsporing for at det skal kunne brukes, men svært få ser ut til å godta dette. Noen uker etter lansering av endringen var det ifølge Gizmodo kun 4 prosent av brukere i USA som aksepterte sporing.

Apple lover at de prioriterer brukernes personvern, gjennom uttalelser som «personvern er en grunnleggende menneskerett». Facebook på sin side mener at Apple i stedet er ute etter å mele sin egen kake. «De hevder det handler om personvern, men det handler om profitt», uttalte de i et svar på ATT i 2020.

Svake resultater

Facebook vil nok ha økonomiske muskler til å klare seg over kneika, selv om de nå møter motstand på flere fronter. Men Snapchat sliter, og aksjekursen stupte med 25 prosent nylig, i alle fall delvis som en følge av ATT.

Samtidig leverer også Apple svakere resultater enn ventet. Ifølge sjefen selv, Tim Cook, har Apple tapt seks milliarder dollar i inntekter, tilsvarende over 50 milliarder kroner, som en følge av brikkemangelen.