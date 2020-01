Rapport: Apple droppet Icloud-kryptering etter press fra FBI

Apple har som kjent stått imot oppfordringer om å installere krypteringsbakdører som gir myndigheter tilgang til låse enheter, men nå ser det ut til at Apple faktisk har gitt etter for press på et annet område.

Nyhetsbyrået Reuters har vært i kontakt med kilder, som hevder at Apple hadde planer om å tilby brukere fullt krypterte sikkerhetskopier av enheter via Apples skyplattform Icloud – men droppet disse planene etter press fra FBI.

Ende-til-ende-kryptering

Kildene inkluderer blant andre nåværende og tidligere ansatte hos både Apple og FBI.

Ifølge opplysningene valgte Apple å ikke tilby krypteringen etter at det amerikanske etterforskningsbyrået FBI klaget over at et slikt tilbud ville skade byråets etterforskning.

For mer enn to år siden skal Apple ha fortalt FBI at selskapet planla å tilby ende-til-ende-kryptering av lagrede telefondata i Icloud, som et tiltak for å hindre hacking.

Løsningen innebar at Apple selv ikke ville hatt nøklene til å dekryptere dataene, som betyr at selskapet ikke ville vært i stand til å overlevere data til myndigheter i lesbar form, selv etter en eventuell rettslig kjennelse.

Representanter for FBIs avdeling for datakriminalitet skal ha hatt private samtaler med Apple like etter at planene ble kjent. I samtalene protesterte byrået mot Apples planer på det grunnlag at krypteringen ville ha fjernet den mest effektive måten å få tak i bevis på fra mistenkte som bruker Iphone.

Fryktet søksmål

I private samtaler om Apples arbeid med mobilsikkerhet året etter, skal Apple ha opplyst overfor FBI at de ikke lenger hadde planer om å tilby krypteringsløsningen.

En tidligere Apple-ansatt sa til Reuters at planene ble lagt døde av selskapets juridiske avdeling av frykt for søksmål fra myndighetene, og fordi Apple ikke ville risikere å bli beskyldt for å beskytte kriminelle.

En annen grunn var at Apple fryktet at løsningen ville danne grunnlag for ny og strengere lovgivning rundt kryptering, ifølge kilden.

Det at Apple droppet krypteringsplanene sine skal ha gjort arbeidet enklere for FBI og myndighetene. I Apples innsynsrapport fra først halvdel av 2019 kommer det frem at Apple mottok over 3.600 forespørsler om utlevering av data fra Itunes- og Icloud-kontoer i USA, og Apple utleverte data i 1.568 av tilfellene.

Globalt lå antallet forespørsler på 6.480 i perioden, og Apple ga tilgang til kontodata i 1.927 av disse tilfellene.