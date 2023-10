Europeiske reguleringsmyndigheter har ofte høner å plukke med de store, amerikanske teknologiaktørene, og de har heller ikke ligget på latsiden etter Elon Musks oppkjøp av Twitter. Nå kan det se ut til at Musk har fått nok av EU-reguleringene, melder Reuters.

Kilder som har vært i kontakt med Business Insider hevder at Musk vurderer å simpelthen trekke X, tidligere Twitter, ut av Europa. Kildene er anonyme, men skal ha kjennskap til saken.

Frustrert over reguleringer

Musk skal ha blitt stadig mer frustrert over de nye reguleringene som er innført under navnet Digital Services Act (DSA), som trådte i kraft for ikke lenge siden. Hovedhensikten bak disse reguleringene er blant annet å skåne brukere for skadelig innhold, og forhindre spredningen av desinformasjon.

I likhet med andre plattformer skal X den siste tiden ha blitt utsatt for ekstra mye press fra myndighetene når det gjelder håndteringen av falskt innhold, mye på grunn av den pågående konflikten i Midtøsten.

Etter Hamas' terroraksjon mot Israel den 7. oktober har EU blitt mer oppmerksomme på hva som rører seg i sosiale medier. Kommissæren for EUs indre marked, Thierry Breton, la for kort tid siden ut en melding på X hvor han hevder at plattformen brukes aktivt til å spre usannheter og ulovlig innhold.

Breton la ved et brev adressert til Musk hvor han minner om at X, under EUs nye lover, er strengt forpliktet til å moderere innhold, og at plattformen må ha på plass effektive metoder for å møte trusselen som falskt og farlig innhold representerer. Breton truser også med mulig etterforskning og bøter som vil tilsvare en stor del av plattformens fortjeneste.

Kan følge Threads

Som Digi.no rapporterte har også forskere og eksperter kommet til den konklusjonen av X er blant verstingene når det gjelder spredning av desinformasjon.

Musk skal allerede ha møtt Breton for å diskutere plattformens lydighet overfor DSA-reguleringene, men Business Insiders kilder hevder at Musk nå har mistet tålmodigheten og har diskutert fjerning av tjenesten på det europeiske kontinentet.

I så fall vil X altså gjøre omtrent det samme som Meta har gjort med den nye Threads-tjenesten, som også har til gode å bli lansert i Europa på grunn av strengere personvernlover enn man finner mange andre steder i verden. I Threads' tilfelle har brukere gått til det skritt å bruke VPN for å omgå blokkeringen, men dette har Meta hittil slått hardt ned på.

Hvorvidt Musk faktisk vil trekke X ut av Europa fremstår som lite sannsynlig gitt det store antallet brukere på kontinentet. Det gjenstår imidlertid å se hvor langt Musk er villig til å strekke seg for å møte DSA-reguleringene.