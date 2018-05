Regjeringen ønsker flere kryptologer i Norge

Regjeringen foreslår å styrke forskning og og utdanning på IKT-sikkerhet og kryptologi med 15 millioner i revidert nasjonalbudsjett.

Formålet er å gi flere med doktorgradsutdanning innenfor kryptologi ved NTNU og ved Simula, som samarbeider med Universitetet i Bergen.

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø understreker at Norge mangler kryptologer.

– Kunnskap om kryptologi og IKT-sikkerhet er avgjørende for Norges trygghet. I dag har vi for få personer med høy kompetanse i kryptologi som kan sikkerhetsklareres. Derfor er det viktig at vi styrker det langsiktige arbeidet med å bygge sterke fagmiljøer, sier Nybø.

Vil øke kvalitet og omfang på IKT-sikkerhet i utdanningene

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen med 1 mill. kroner for å stimulere høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr ingeniør- og IKT-utdanning til å legge mer vekt på IKT-sikkerhet i utdanningen.

Kunnskapsdepartementet vil fordele midlene til Universitets- og høgskolerådet som skal koordinere et samarbeid mellom institusjonene. Samarbeidet skal bidra til å legge til rette for tiltak som kan øke kvaliteten på og omfanget av IKT-sikkerhet i utdanningene.

I forbindelse med stortingsforhandlingene om 2018-budsjettet ble det bevilget 50 millioner kroner til IKT-tiltak i grunnopplæringen.

Lekkasje forrige uke: Den teknologiske skolesekken

I forrige uke ble det også lekket at regjeringen vil bruke 450 millioner på å etablere en femårig satsing, Den teknologiske skolesekken, for å bidra til at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og programmering og tilgang til gode digitale læremidler.

Vel halvparten av de 90 millionene som skal deles ut årlig, vil bli brukt på utvikling av digitale læremidler. For øvrig skal pengene gå til utstyr til kommuner og fylkeskommuner som prioriterer videreutdanning og kompetanseheving innen programmering, vitensentrene og IKT-tiltak i grunnopplæringen.

Programmering inn i grunnopplæringen

En sårt tiltrengt og helt nødvendig satsing, mener IKT-Norge.

– Vi forutsetter at dette vil gi lærerne digital pedagogisk kompetanse, og at man nå benytter det markedet som eksisterer til å kjøpe digitale læremidler i stedet for bøker, sa administrerende direktør i IKT-Norge Heidi Austlid.

Som en del av den teknologiske skolesekken vil det inngå en nasjonal ordning for digitale læremidler i grunnopplæringen og tiltak for kvalitet i læremidler.

Den teknologiske skolesekken vil også inkludere flere tiltak for programmering i grunnopplæringen.