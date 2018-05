Snart kan du trolig «ansette» denne superavanserte roboten

Det tidligere Google-eide selskapet Boston Dynamics har jobbet med noen av verdens mest avanserte robotsystemer i lang tid. Hittil er det ikke så mye av teknologien som er blitt kommersialisert, men nå skal endelig en av deres mest profilerte kreasjoner legges ut for salg. Det melder TechCrunch.

Under en konferanse i regi av TechCrunch kunngjorde Boston Dynamics at de skal starte salg av roboten «SpotMini» fra neste år. De tidlige fasene av produksjonsprosessen skal allerede være i gang, men detaljer rundt priser og tilgjengelighet er ennå ikke kjent. Det er først og fremst bedriftsmarkedet som vil være aktuelt.

SpotMini, som du kan se i videoen over, er en helt autonom, elektrisk sak på fire bein som ruver kun 84 centimeter over bakken og som har en egenvekt på 30 kilogram. Den har til sammen 17 «ledd» som er utstyrt med kraft- og posisjonssensorer, og den kan lese omgivelsene og unngå hindringer ved hjelp av en rekke sofistikerte sensorer og dybdekameraer.

Roboten kan også utstyres med gripearm som kan brukes til mye rart. Foto: Boston Dynamics

Mange bruksområder

Maskinen kan også utstyres med en gripearm som kan brukes til å utføre en rekke ulike handlinger og til å løfte og bære objekter. Den takler ifølge robotens hjemmeside en lastevekt på opptil 14 kilogram, og maskinen er ifølge Boston Dynamics den mest stillegående de noensinne har laget.

Boston Dynamics har allerede demonstrert flere av SpotMinis imponerende egenskaper. For noen måneder siden kom det en video som viser hvordan SpotMini er i stand til å åpne, holde åpen og lukke dører på egen hånd, og for noen dager siden kom det en ny video hvor vi ser SpotMini navigere rundt i kontorlokaler og går opp trapper.

Ifølge Boston Dynamics er roboten ment som en plattform som kan åpne for en rekke ulike bruksområder ved at tredjeparter kan utvikle egne program- og maskinvareløsninger til maskinen. SpotMini har en flat overflate på toppen beregnet på å koble til ulike maskinvareenheter. Boston Dynamics skal selv utvikle referansedesign på maskinvareløsninger, og har blant annet laget en overvåkningspakke som setter roboten i stand til å fungere som «sikkerhetsvakt» for bedrifter.

Boston Dynamics ser også på muligheten for å bruke maskinen til ulike oppgaver innen konstruksjonbransjen, et område selskapet mener det har skjedd lite teknologisk utvikling.

Ved siden av SpotMini er det Atlas som er selskapets mest kjente robot. Atlas er en menneskelignende robot som kan både gå, løpe, hoppe og løfte kasser på egen hånd og som også er utstyrt med svært avansert teknologi. Boston Dynamics har imidlertid tilsynelatende ikke planer om en kommersialisering av denne med det første.

Hele den ferske presentasjonen av SpotMini kan du se i videoen under.

Les også: Mange tror roboter kan ta over jobbene deres »