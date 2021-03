Russlands forsøk på å strupe Twitter kan også ha rammet russiske nettsider

Russland satte i går i gang tiltak for å senke farten på Twitter - fordi russiske myndigheter mener selskapet ikke gjør nok for å stoppe meldinger som bryter russiske lover.

Det kan imidlertid se ut til at tiltakene også har rammet annen internett-trafikk i Russland, og til og med satt russiske myndigheters egne nettsider midlertidig ut av spill.

Teknologinettstedet Ars Technica skriver at Doug Madory, som er sjef for nettverksanalysebyrået Kentiks avdeling for internettanalyse, i går la ut en tweet om at selskapet samme formiddag hadde registrert en kraftig nedgang i nettrafikken til den russiske internettleverandøren Rostelecom. Nedgangen skal ha vært på opptil 24 prosent etter at problemene begynte i titiden onsdag formiddag, lokal tid.

Madory la i meldingen sin skylden for problemene på russernes forsøk på å strupe hastigheten på Twitter i Russland.

Klønete blokkeringsforsøk?

Ifølge Ars Technica skal årsaken til de russiske nettproblemene være en klønete utformet streng i en blokkeringsliste til et styringsverktøy for internett-trafikk, som ble driftet av Roskomnadzor - russiske myndigheters kontrollorgan for telekommunikasjon, IT og massemediestyring.

Målet ser ut til å ha vært å blokkere trafikken til Twitters lenkeforkorter t.co. Alle lenker som er bygget inn i tweets blir automatisk sendt gjennom lenkeforkorteren, noe som gjør det mulig for Twitter å kontrollere hva slags lenker brukerne deler.

Roskomnadzor kan imidlertid ha endt opp med å blokkere nettrafikken til alle nettsteder med «t.co» i adressen, inkludert microsoft.com og reddit.com. Og tilsynelatende også nettsteder tilknyttet russiske myndigheter, blant annet nettsiden til det statskontrollerte nyhetsbyrået Russia Today - rt.com.

Det er den russiske 3D-kunstneren Gregory Khodyrev som blir kreditert denne oppdagelsen. Også han brukte Twitter for å melde i fra om dette.

Skylder på datasenter-brann

Russiske myndigheter vedgikk i går at enkelte av nettstedene til russiske myndigheter helt eller delvis var nede, men departementet for digital utvikling hevdet ifølge det amerikanske kringkastingsnettverket PBS at det skyldtes problemer med utstyret til nettleverandøren Rostelecom.

Det ble i går også spekulert i at problemene skyldtes helt uavhengige cyberangrep, ettersom det i går ble meldt om problemer med tilgangen til flere andre nettsteder, som Youtube og Google.

Roskomnadzor hevder ifølge det statskontrollerte nyhetsbyrået Tass at nettproblemene i Russland skyldtes gårsdagens brann i OVH Clouds datasenter i Strasbourg (krever abonnement). Dette virker imidlertid lite sannsynlig, ettersom Google har alle sine tjenester i selskapets egne datasentre.

Dersom problemene faktisk skyldes forsøket på å strupe Twitter, er det ikke første gang et slikt forsøk får utilsiktede bivirkninger. I 2018 forsøkte Roskomnadzor å blokkere meldingsappen Telegram fordi den nektet å gi myndighetene nøklene som brukes til å kryptere meldingene i appen - skal da ha endt opp med å forstyrre trafikken til hundrevis av russiske nettsteder i stedet.

Problemer i India

Russland er ikke det eneste landet Twitter er i konflikt med for tiden. India har ifølge Times of India truet med å fengsle selskapets toppledelse i landet, dersom de ikke stenger Twitter-kontoer som sprer det indiske myndigheter mener er desinformerende meldinger og oppfordringer til opprør under hashtaggen #ModiPlanningFarmerGenocide.

Hashtaggen spiller på motstanden mot en ny lov som skal deregulere indisk landbruk, og som mange indiske bønder mener vil ta livsgrunnlaget fra dem.

Twitter har i løpet av den siste tiden fjernet mer enn 700 indiske kontoer som har brukt hashtaggen.

Selvmord eller demonstrasjoner?

I Russland beskylder myndighetene Twitter for å slippe gjennom meldinger med ulovlig innhold, som for eksempel seksualiserte fremstillinger av barn og oppfordringer til selvskading eller selvmord, og viser til at drøyt 2000 slike meldinger skal ha sluppet igjennom i løpet av det siste året.

Flere mener imidlertid at den mest sannsynlige årsaken til strupingen myndighetene har satt i verk, er at Twitter brukes til å oppfordre ungdom til å delta i opposisjonens politiske protestaksjoner.