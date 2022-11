Salesforce sier opp hundrevis

I oppsigelsesbølgen som skyller over amerikanske teknologi-selskaper denne uka, har Salesforce, som også har kontor i Oslo, sagt opp «hundrevis» av ansatte.

Det bekrefter selskapet selv til Techcrunch, etter at Protocol tirsdag meldte at selskapet forberedte seg på oppsigelser. Det skal dreie seg om hundrevis, men under tusen oppsigelser.

Det er uvisst om norske ansatte er berørt.

− Det er ikke noe vi kan kommentere akkurat nå, svarer Salesforce Norges pressekontakt på spørsmål fra Digi.no om hvordan nedbemanningen treffer norske ansatte.

Oppsigelsesbølge

Noen hundre ansatte er likevel småtteri i oppsigelsesbølgen som har skylt over amerikansk teknologibransje de siste par ukene.

Onsdag kom nyheten om at Meta sier opp 13 prosent av staben sin. De over 11.000 menneskene som mistet jobben onsdag morgen, mistet de fleste tilganger umiddelbart, men fikk beholde e-posten ut dagen, for «å kunne si farvel til kolleger».

Uka før startet Musk sin ledergjerning i Twitter med å si opp opptil halvparten av de 7500 ansatte. Noen av disse fikk imidlertid tilbud om å komme tilbake allerede dagen etter.

Kutter kostnader

Salesforce har over 73.000 ansatte på verdensbasis.

I Norge har Salesforce vokst kraftig det siste året, og selskapet har mange stillingsutlysninger ute.

Bakgrunnen for oppsigelse skal være at selskapet har sett lavere etterspørsel i enkelte land og industrier.

− Salgsprosessen vår er drevet av ansvarlighet. Dessverre kan det føre til at noen må slutte. Vi støtter de ansatte gjennom denne overgangen, sier en talsperson fra Salesforce i en noe kryptisk uttalelse til Techcrunch.