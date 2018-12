Samsung tatt for juks: Brukte bilde tatt med proft speilreflekskamera i reklame for mobilkamera

Det er ikke et helt ukjent fenomen at teknologiselskaper jukser litt i markedsføringen av produktene sine, og nå er det elektronikkgiganten Samsung som har gått i baret. Det melder nettstedet DIY Photography.

En profesjonell fotograf som skriver for DIY Photography opplyser at Samsung brukte et av fotografens bilder til å reklamere for portrettmodusen til kameraet på Samsung-mobilen Galaxy A8.

Tatt med DSLR-speilreflekskamera

Det aktuelle bildet var tatt med en profesjonelt DSLR-speilreflekskamera, og altså ikke med mobilkameraet, som reklamen impliserer.

Fotografen solgte bildet via bildedatabasen EyeEm, og etter å ha gjort et søk på Internett for å forsøke å finne ut hvor bildet var brukt oppdaget hun at Samsung hadde brukt det i en A8-reklame på selskapets egne produktsider.

Trolig er bildet kjøpt på lovlig vis gjennom EyeEm av Samsung, selv om det ennå ikke foreligger bekreftelse på dette, men ikke desto mindre dreier det seg altså om det som kan kalles villedende markedsføring.

I tillegg til å ha brukt bildet opplyser fotografen at Samsung attpåtil manipulert bildet. Blant annet var subjektet kuttet ut av det originale bildet og inn i en annen bakgrunn.

Huawei også tatt for juks

– Dessverre er det ikke noe nytt at mobilprodusenter bruker DSLR-bilder til å forfalske mobilkameraegenskaper. Samsung har gjort det før, og det har også Huawei. Og jeg tror mange flere gjør det, vi har bare ikke funnet ut av det ennå, skriver fotografen om saken.

Huawei-saken hun refererer til har digi.no allerede skrevet om tidligere. I det tilfellet ble den kinesiske mobilgiganten ble markedsføringsbilder som utga seg for å ha blitt tatt med Huaweis mobilmodell Nova 3 ha blitt tatt med et vaskeekte DSLR-speilreflekskamera.

Det som gjorde det bildet ekstra villedende var at bildet skulle demonstrere en av de kamerarelaterte AI-funksjonene til Nova 3-kameraet. Denne innebærer å bruke AI til å legge sminke på et usminket ansikt – en funksjon som i reklamen ser meget imponerende ut.

