Samsung med nye toppmobiler

Forbrukermessen CES har tradisjonelt sett ikke vært noe lanseringssted for mobiltelefoner, bortsett fra hva vi kan kalle ubetydelige modeller. I år brukte derimot Samsung i det minste datoen 14. januar til å trekke sløret av sine nye toppmodeller S21. De både skuffer og begeistrer.

En gang i året lanserer Samsung en serie toppmodeller. Denne gangen litt tidligere enn vanlig. De ønsker nok å hindre at Apples Iphone 12-serie blir et argument til å bytte mobilmerke. Vårt inntrykk, vel å merke før vi har testet de nye S21-modellene, er en blanding av skuffelse og begeistring.

Vi gjør unna en smule skuffelse først. Bortsett fra en ny og veldig heftig prosessor, er det vanskelig å se at de to minste modellene, S21 og S21+, har endret seg mye siden i fjor. Det blir litt som hos Apple Iphone 12, hvor forskjellene til Iphone 11 ikke var store, selv om Apple idet minste trakk en mini-modell ut av ermet. Det kan man si at Samsung har gjort også, men den kom i form av S20 FE og må derfor nøye seg med forrige prosessor.

Oppgradert

Fargerikt: Samsung lanserer telefonene i mange farger. Alle med tullete navn, selvfølgelig, noe som er blitt rene bransjestandarden. I tillegg har årets modeller matt bakside. Foto: Samsung

Samsung har lenge hatt en strategi om å bruke både egenutviklede prosessorer og prosessorer fra Qualcomm. Tidligere har dette vært et litt sårt punkt i Europa, som har blitt «avspist» med Samsungs egne prosessorer. I år sier ryktene at Samsung har hentet inn forspranget Qualcomm har hatt og til og med gått forbi. Deres Exynos 2100 slår utgaven med Qualcomm Snapdragon 888 som selges i USA, Kina og underlig nok Korea. Begge er bygget på en 5 nm (nanometer) prosess.

Men litt er da forbedret. Både S21 og S21+ har fått ny design av kameraenheten. I stedet for å være et stående avrundet rektangel, er det en markant utnyttelse av hele hjørnet. I stedet for nesten å skjule kameraene, blir de fremhevet. Smak og behag, men vi synes det er en forbedring av utseendet. Mange hadde nok i samme omgang ønsket seg litt nytt på kamerafronten. Men det ser ikke slik ut. Dette ser ut til å være kameraene fra i fjor, riktignok med mye nytt på programvaresiden, og det skal ikke undervurderes.

Billigst: S21 er den billigste modellen og sniker seg akkurat under femsifret beløp. Foto: Samsung

Samsung har muligens funnet ut at skjermene i S20 var for høyoppløst. Ingen kunne se alle pikslene uansett. Derfor har de redusert oppløsningen fra 1440 x 3200 piksler til 1080 x 2400. I tillegg har de nå en flat skjerm på forsiden som ikke bøyer seg ut over sidene på mobilen. Det samme som Apple har gjort og som Samsung bruker på S20 FE. Alle skjermene har fått siste utgave av gorillaglasset til Corning, som ikke lengre heter utgave 7, men Victus.

Samsung har også fulgt etter Apple på et annet område. De to minste av S21-modellene leveres uten micro SD-spor, et slags varemerke for Samsung gjennom mange år. Grunnen er at nesten ingen setter inn ekstra kort. De kjøper heller en utgave med litt mer minne eller overfører alt til nettskyen.

S21-modellene kommer i mange farger, men for en gangs skyld er de matte og ikke blanke. Det er forfriskende og man slipper så mye synlige fingeravtrykk.

Ingen lader

Når vi først er inne på å følge etter Apple: Ingen av S21-modellene kommer med lader og ørepropper. Det er nok lurt, for de fleste har flust med ladere hjemme, og de ynkelige kabelbaserte øreproppene som har fulgt med telefonene, er det ikke mange som har benyttet.

Til gjengjeld er de nye modellene litt billigere enn S20-modellene da de ble introdusert. Men som, vi vet faller prisen jo lenger unna introduksjonen man kommer. Som eksempel viser et søk på Prisguiden.no at en S20 med 128 GB lagringsminne kan fås til 7899 kroner. Den nye S21 med tilsvarende minne koster 9790 kroner. Det vil si uten lader og ørepropper.

Bedre fingertrykkleser

Alle de nye S21-modellene får en ny ultrasonisk fingertrykkavleser. Samsung hevder at den ultrasoniske teknologien for avlesning gjennom skjermen er bedre og sikrere enn andre. Men erfaringsmessig er den også tregere. Den nye sensoren er 70 prosent større enn i S20 og det skal gjøre den både raskere og enda sikrere.

UWB

Samsung har, som Apple, allerede UWB – Ultra wideband teknologi – i dagens toppmodell. Nå kommer den inn også i S21+. Teknologien er ikke så utbredt ennå, men vil bli benyttet på en lang rekke områder. Slik som at den bildøren du nærmer deg åpner seg, men ikke den på den andre siden av bilen. Eller å finne øreproppene under puta i sofaen i samarbeid med kommunikasjon over Bluetooth. Samsung satser stort på såkalte SmartThings og UWB er en sentral teknologi her. Godt å være forberedt.

For å utnytte denne teknologien enda bedre lanserer Samsung Galaxy SmartTag. En liten brikke som du kan henge på ting du vil ha kontroll på, som lommeboka eller katten.

Her er det også verd å nevne at alle de nye telefonene får en ny utgave av wifi. Den får wifi 6e, der siste bokstav står for extended. Det betyr at de kan utnytte et nytt ulisensiert frekvensbånd i 6 GHz-området som kommer i tillegg til 2,4 og 5 GHZ. Det får du ikke glede av før ruterne også støtter det, men det kommer nok til å sige på etter hvert. Når dette er bygget ut, vil farten på eksempelvis nedlastning øke betydelig.

Batteri

Mellommodellen S21+ har fått et litt større batteri. Det har økt fra 4,5 til 4,8 Ah. Det er grunn til å håpe på at batterilevetiden går litt opp. Den nye Exynos 2100-prosessoren som de nye modellene er utstyrt med, er sannsynligvis mer strømgjerrig. Dessuten får alle modellene dynamisk skjermoppfriskning. De to billigste kan variere fra 48 - 120Hz, mens Ultramodellen kan variere fra hele 10 Hz.

S21 Ultra

Om generasjonsforskjellene på de to minste modellene ikke er så store, gjelder ikke det for den nye S21 Ultra. Den er en riktig godbit med nye kameraer i fleng og mye mer.

For en kamerarigg: S21 har muligens den mest imponerende kamerautrustningen i noen telefon. Fire bak og et 40 MP foran. Foto: Samsung

Her har ikke Samsung gjort noe med skjermoppløsningen. Du får 1440 x 3200 og buet skjerm. Samme som før der altså, men her er den maksimale lysstyrken økt fra 1200 til hele 1500 nits. Kontrastforholdet skal være økt med 50 prosent. Det høres nesten utrolig ut.

Det største kameraet med 108 MP sensoren, som har imponert før, kommer i en ny utgave. Det har større fargedybde ved å øke oppløsningen per primærfarge fra 10 til 12 bit. Kameraet skal også være mer lyssterkt og ta enda bedre bilder når det er mørkt. Det kan høres rart ut at så små piksler skal gi høy lysstyrke, men de er ikke så små. De har 0,8 mikrometer piksler, men i vanlig modus slås ni og ni piksler sammen til et såkalt nanopiksel. Et slikt har en pikselstørrelse på 2,4 mikrometer og det er svært.

I dekslet: S-Pen kan ikke settes inn i telefonen som på Note. Men det kommer deksler med penneplass og den interne plassen kan brukes til større batteri Foto: Samsung

4K begynner å bli et vanlig videoformat. Derfor kan nå alle kameraene ta 4K-video med hele 60 bilder i sekundet.

Kanskje den mest imponerende kamerautrustningen er telekameraene. Ja det er faktisk to stykker. Et med 3X og et med 10X forstørrelse. Det siste i en periskoptunnel for å oppnå nok avstand mellom sensoren og linsene. Det betyr at når du fotograferer med 10X forstørrelse gjør du det uten digital interpolering. Det betyr også at dette er et mye bedre utgangspunkt om du ønsker å forstørre enda mer digitalt. I fjor hadde S21 Ultra et periskopkamera på 4X. Dette er en virkelig stor oppgradering for de som vil fotografere på langt hold.

For et år siden da Samsung lanserte S20 Ultra med 4X periskopmontert telekamera, tok de samtidig veldig mye tran. Litt assistert av en 48 MP sensor lovet de opptil 100X zoom. Det funket dårlig. Det skal bli moro å se om dette virker nå når de har 2,5 ganger mer optisk forstørrelse. For de gjentar påstanden om 100X nå også.

Tegne: S21 Ultra kan brukes sammen med S-Pen. Den må kjøpes ekstra. Foto: Samsung

Grunnen til at det er to kameraer har med den digitale zoomingen å gjøre. I utgangspunktet starter du på 1X med vidvinkelkameraet. Derfra kan du trinnløst forstørre bildet til du kommer til 10X, men videre også. Problemet er at dette skjer digitalt og ikke med å flytte linser som i et vanlig telekamera. Derfor blir hoppet fra 1X til 10X for stort for at det skal bli nøyaktig nok. Løsningen er et fast trinn på 3X imellom. Derfra er det bare litt over 3X igjen til 10X.

På toppmodellen har Samsung gått bort fra ToF-kamera til fokusering og tatt i bruk laser. I hvert fall på hovedkameraet. I de andre kameraene brukes dual pixel fokusering.

I mange år har Samsung hatt to lanseringer av ulike toppmodeller i året. Etter sommeren har de lansert Note-telefonen. Med innebygget penn som kan skrive på skjermen. Nå får Ultra også pennegenskaper. Pennen må riktignok kjøpes i tillegg og kan ikke stikkes inn i telefonen, Men det kommer deksler med plass til pennen. Skal vi gjette er dette over og ut for Note. Høstlanseringen blir nok heller brettetelefoner.

Koster:

Det koster å kjøpe toppmodeller. Det vet både Samsung og Apple. Aller mest må du ut med om du skal kjøpe telefonene til Apple, men det er jo de flest nordmenn vil ha. Kanskje litt rart, for i tillegg til å være dyrere, så kan ikke kamerautrustningen i Iphone måle seg mot Samsungs.

Veiledende priser: S21 - 128GB - 9.790 S21 - 256GB - 10.490 S21+ - 128GB - 11.990 S21+ - 256GB - 12.790 S21 Ultra - 128GB - 14.490 S21 Ultra - 256GB - 14.990 S21 Ultra - 512 GB - 16.490

I tillegg til mengden lagringsminne, vil størrelsen på arbeidsminnet variere. S21 Ultra - 512 GB vil få hele 16 GB. Ellers er det mellom 8 og 12 GB. En annen detalj er at alle har gått over til DDR 5 RAM i stedet

Galaxy Buds Pro

Samsung har gjennom mange år lansert ulike ørepropper. De har etter vår mening ikke nådd helt opp på pallplass. Men med Galaxy Buds Pro, som nå kommer, kan det ha endret seg. Hver propp har en 11 mm driver for bassen og mellomtoner, mens en 6,5 mm tar seg av diskanten. Hver har også tre mikrofoner. Én inni proppen og to på utsiden. De er til og med senket ned bak en slags grill som skal beskytte mot vindstøy.

Kanskje en vinner: Spesifikasjonene på Galaxy Buds Pro er gode nok til å vinne tester. Vi får høre. Foto: Samsung

Koblet til S21 kan Buds Pro bruke såkalt 360-lyd med Dolbys hodefølgende teknologi.

De er selvfølgelig både passivt og aktivt støykansellerende og Samsung lover en støyreduksjon på 99 prosent. Det høres imponerende ut, men vi får høre om det stemmer når vi etter hvert får proppene i ørene.

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Digi.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »