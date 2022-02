Savner du Google Inbox? Nå er opplevelsen gjenskapt i ny tjeneste

E-post kan fort bli kaotisk når mengden blir stor. Det kan være vanskelig å holde orden på tråder, hva du har svart på og hva du burde ha lest, men som bare blir utsatt inntil det så langt ned i listen at det ikke lenger er synlig. Resultatet er ofte en innboks med hundrevis eller tusenvis av e-poster som bare blir værende der, mange av dem ulest.

Google lettet på en del av disse utfordringene da selskapet i 2014 lanserte Inbox for Gmail. Digi.no omtalte det som et forsøk på å temme e-posten. Inbox ble godt tatt imot og ble savnet da Google noen år senere valgte å legge ned tjenesten for å fokusere på Gmail.

Noen av innovasjonen fra Inbox har i løpet av årene funnet veien til Gmail, men langt fra alt.

Har gjenoppstått som Shortwave

Denne uken dukket det opp en ny mulighet, nemlig Shortwave.

I praksis er dette nesten som at Inbox som har gjenoppstått fra et nytt selskap – Shortwave Communications – som blant annet består av flere tidligere Google-ansatte, inkludert sjefen selv, Andrew Lee, som var med på å grunnlegge Firebase før det ble kjøpt av Google.

Shortwave handler om at brukeren kan behandle e-posten som en huskeliste – hvor man kan «krysse av» for det som er ferdig eller bare sveipe det til siden.

I brukergrensesnittet blir e-posten automatisk kategorisert og gruppert, slik at relaterte tråder med e-post blir vist samlet. Det skal gi mye raskere oversikt over innboksen.

Brukeren kan også sortere trådlistene selv ved dra dem til ønsket sted. De viktigste trådene kan festes til toppen, og meldinger du ikke kan ta deg av akkurat nå, kan raskt utsettes slik at du får et nytt varsel for eksempel i morgen eller i neste uke, hvis det passer bedre.

Til venstre i det webbaserte grensesnittet ser man en liste over samtalene man har hatt med ulike personer eller grupper av personer.

Shortwave tilbyr også noe smart funksjonalitet knyttet til det å skrive e-post, inkludert at det meste kan gjøres uten bruk av mus og at man kan se en oversikt over siste e-postene man har utvekslet med den aktuelle mottakeren.

Også for grupper

Shortwave støtter også det som kalles Workspaces. Her kan man opprette chat-kanaler og invitere andre brukere til å delta. Det er også mulig for eksterne kontakter å sende e-post til en kanal dersom de kjenner kanalens offentlige e-postadresse, som er knyttet til domenet shortwavechannels.com.

Akkurat som Inbox er Shortwave en alternativ e-postklient for Gmail. Det vil si at man logger seg inn med Google-kontoen og gir Shortwave tilgang til å behandle e-posten.

I tillegg til det webbaserte brukergrensesnittet er Shortwave tilgjengelig som PWA (Progressive Web Application) basert på nettlesere som støtter dette, og som IOS-app. En Android-app er under betatesting.

Shortwave er en freemium-tjeneste. Gratisversjonen synkroniserer bare e-post fra de siste 90 dagene. Den har også noe begrenset gruppefunksjonalitet. Ønsker man mer, koster det 9 dollar per bruker per måned. Det er egne betingelser for store virksomheter.

Får tilgang til dataene dine

Det er klart at det kan være et stort skritt å gi et ukjent selskap tilgang til e-postkontoen din. Shortwave Communications er et amerikansk selskap, med alt det dette innebærer. Men forretningsmodellen er abonnementsinntekter og ikke salg av annonser eller personopplysninger. I personvernbetingelsene loves det at Google-dataene til brukeren kun benyttes til å tilby tjenesten.

Dersom man ikke lenger ønsker å benytte Shortwave, er det enkelt å få selskapet til å slette dataene. I tillegg må man trekke tilbake tillatelsen Shortwave har til å lese Google-dataene. Det gjøres på denne siden.