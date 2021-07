Se oppskytningen som kan gi deg internett på Nordpolen

Det britiske firmaet Oneweb skyter i ettermiddag opp de siste 36 satellittene av totalt 254 som trengs for å gi deg internett hvor som helst nord for 50. breddegrad.

Det vil i praksis si hva som helst som ligger nord for sydligste punkt på det britiske «fastlandet», som for eksempel Alaska, det meste av Canada, nordlige Russland, Grønland, Island, hele Norden og Nord-Europa og altså Storbritannia og Irland. Og Nordpolen og resten av Arktis, selvsagt.

Se oppskytingen direkte

Satellittene skytes opp av Arianespace fra Vostochny Cosmodrom i Russland klokken 14.48 i ettermiddag. De skal skilles fra raketten og fordeles i bane i ni puljer, og de skal etter planen gå i lav jordbane, ca. 1000 km over bakken. I løpet av fire timer håper man å motta signaler fra alle de 36 satellittene.

Du kan se oppskytningen direkte her, og sendingen begynner klokken 14.30 norsk tid.

Full dekning om ett år

Full global dekning er planlagt å være på plass i juni 2022. Da skal det være totalt 648 satellitter av denne typen i bane rundt jorden.

De første seks satellittene ble skutt opp så sent som i 2019. Satellittene som allerede er i bane, har tidligere blitt testet til å kunne gi en forbindelse på minst 400 mbits med en 32 ms latens.

I et tidligere utgitt informasjonshefte heter det at Oneweb-konstellasjonen vil legge til rette for brukerterminaler som er i stand til å tilby 3G-, LTE-, 5G- og WiFi-dekning i hele verden straks det er på plass.