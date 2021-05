Sikkerhetsselskap advarer: Ekstrem økning i utpressingsangrep

Utpressingsvirusene har fått mye omtale den siste tiden og fortsetter å gjøre meget stor skade, ikke minst økonomisk. Nå foreligger det en ny rapport som indikerer at fenomenet på ingen måte har begynt å avta – snarere tvert imot.

Sikkerhetsselskapet Check Point la nylig ut en rapport som viser at antallet utpressingsangrep har økt med over 100 prosent globalt i løpet av første del av inneværende år, sammenlignet med samme periode i fjor. Med andre ord snakker vi om en dobling.

Kraftig økning i løsepengesummene

I løpet av det siste året skal også den gjennomsnittlige løsepengesummen ha økt med hele 171 prosent og ligger nå på 310.000 dollar – cirka 2,5 millioner kroner.

Check Point kan videre opplyse at over 1000 selskaper opplevde datalekkasje som følge av at de nektet å betale løsepengesummene, ifølge selskapets egne tall.

Sektoren som rammes hardest av løsepengevirus, med god margin, er helsesektoren. Dette til tross for at flere av bakmennene bak løsepengevirus har sagt at de i størst mulig grad vil unngå å ramme helseinstitusjoner under den pågående pandemien, som Digi.no tidligere rapporterte.

Når det gjelder vår eget kontinent, opplever europeiske selskaper i snitt 14 utpressingsangrep per uke hver.

Check Point peker ellers på fremveksten av en urovekkende trend som selskapet kaller «double extortion», eller doble utpressingsangrep på norsk. Dette er angrep som ikke bare rammer selskaper, men hvor bakmennene også forsøker å presse offerets kunder og klienter for penger.

Grafen viser økningen i antallet organisasjoner som utsettes for utpressingsvirus ukentlig. Foto: Check Point Research

Finsk terapisenter angrepet

I den forbindelse nevnes angrepet mot det finske psykoterapisenteret Vastaamo, som Digi.no omtalte i fjor. I det tilfellet ble pasienter oppsøkt direkte av bakmennene med beskjed om at stjålne pasientdokumenter ville bli offentliggjort dersom de ikke punget ut.

Dette skal være det første doble utpressingsangrepet i sitt slag, men Check Point har siden den gang også registrert andre eksempler. Tidligere i år kunngjorde bakmennene bak utpressingsviruset Revil at de hadde begynt å både ringe opp ofre og iverksette DDoS-angrep for å yte ytterligere press, som Bleeping Computer skrev.

Trenden med å ringe opp ofre er noe Digi.no rapporterte om allerede i desember i fjor. Revil er for øvrig viruset som var ansvarlig for alvorlige angrep mot både PC-produsenten Acer og en av Apples største leverandører tidligere i år.

Utpressingsvirus er vrient å få has på, men innsatsen er den siste tiden blitt trappet kraftig opp. Nylig ble det etablert en stor allianse bestående av en rekke prominente aktører, deriblant Microsoft, som ved hjelp av en omfattende handlingsplan skal slå kraftig tilbake mot fenomenet.