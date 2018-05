Sjakklegende kommer til Oslo for å snakke om kunstig intelligens

Den daværende sjakkverdensmesteren Garry Kasparov fikk tidlig erfare potensialet av kunstig intelligens da han i mai 1997 ble slått 3½–2½ i en sekspartikonkurranse mot IBM-datamaskinen Deep Blue.

I dag er aserbajdsjanfødte Kasparov demokratiaktivist, foredragsholder og forfatter. Blant annet har han skrevet boken «Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins».

Frokostmøte

På bakgrunn av dette er han invitert til å holde et foredrag under et frokostmøte som Civita arrangerer i Oslo i slutten av mai.

Der skal han blant annet snakke om hva som vil skjer når intelligente maskiner gradvis erstatter mer og mer menneskelig arbeidskraft. Han skal også ta for seg både største farene og de største mulighetene som oppstår når vi utviklere smarte maskiner, samt hva vi som mennesker allerede må gjøre for å sikre at denne utviklingen fører til en positiv framtid.

Frokostmøtet er allerede fulltegnet, men det er mulig å legge seg til på en venteliste. For dem som ikke får plass, kan vi anbefale dette relativt ferske videointervjuet, hvor Kasparov snakker om nettopp de sosiale og politiske konsekvensene av ny teknologi, inkludert kunstig intelligens, eller utvidet intelligens som Kasparov foretrekker å kalle det.

