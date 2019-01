Skal lage nytt kraftsenter for teknologer i Oslo sentrum

Sammen med eiendomsselskapet Entra skal selskapet The Rebel AS etablere et kompetansehus i Oslo sentrum. Det skal være skreddersydd for teknologer, kalles for Rebel og skal stå ferdig i 2021.

Teknologihuset

Administrerende direktør i The Rebel er Carl J. Onstad. Han har i omtrent 20 år arbeidet med å skape arenaer for deling av kunnskap innen IT-bransjen gjennom blant annet JavaZone, NDC, NIC og Teknologihuset.

Det kommer derfor ikke som noen stor overraskelse at Teknologihuset er blant dem som allerede har varslet flytting til Rebel.

Teknologihuset er en stiftelse som har sprunget ut i fra det frivillige fagmiljøet innen IT, og som er et sted der ulike fellesskap og grupper kan komme og avholde sine fagmøter gratis.

– Mye av den viktigste kunnskapsdelingen innen vårt fagfelt skjer på medlemsmøter og konferanser som arrangeres av frivillige faggrupper. Her møtes fagpersoner og utveksler erfaringer på tvers av selskaper. Kapasiteten på våre nåværende lokaler sprengt, og vi ser derfor frem til å flytte inn på Rebel slik at vi kan gi et enda bedre tilbud til fagmiljøene, sier styreleder i Teknologihuset, Beate Myrvoll, i en uttalelse.

Lokalene vil være fordelt over flere etasjer. Illustrasjon: Rebel

– Rebel er en videreutvikling av Teknologihuset på Bislett hvor både små og store teknologiavdelinger eller -selskaper som ønsker å jobbe tett på andre teknologer, får anledning til å jobbe sammen. Her vil opptil 1500 mennesker utvikle sine prosjekter i et dynamisk kunnskapsmiljø, forteller Onstad til digi.no.

Legger til rette

Carl J. Onstad, administrerende direktør i The Rebel. Foto: Ard Jongsma

– Vi mener at fremtidens kontorer/næringseiendommer både må tilby fleksibilitet (skalerbarhet) og være tilrettelagt for samarbeid og kunnskapsdeling. På Rebel i Universitetsgata 2 vil miksen av brukere (leietagere) komme fra etablerte IT- og teknologiselskaper, fra offentlige IT prosjekter, fra selskaper som jobber med digitalisering av sin forretningsmodell, akademia og communities, forteller Onstad.

Rent formelt er selskapet Rebel U2 AS etablert som leier og skal drive huset. Selskapet blir et joint venture-foretak, eiet 50 prosent av Entra Eiendom og 50 prosent av The Rebel.

Om valget av Entra som samarbeidspartner, forteller Onstad:

– Entra har erfaring, fra blant annet Media City Bergen, og vet hvordan man bygger et hus som legger til rette for dette. Det var ingen andre aktører som var så fremoverlent og hadde den erfaringen vi trengte, så valget på samarbeidspartner var derfor enkelt, sier Onstad.

Møterom blir nok også en del av. Illustrasjon: Rebel

Ferdig møblert

Sonja Horn er direktør for eiendomsforvaltning i Entra. Hun forteller i en uttalelse at bygningen og utleiemodellene vil bli skreddersydd etter konseptet og behov til kundene.

– Sammen med Rebel har vi utviklet et full-service-produkt som møter behovet for økt fleksibilitet i en bransje som preges av raske endringer. Vi går over fra den tradisjonelle leiemodellen til en mer fleksibel løsning, hvor kundene flytter rett inn i ferdig møblerte lokaler. De fysiske arealene er utformet for å stimulere til samarbeid mellom aktørene på huset med gode uformelle sosiale møteplasser som inviterer til dialog, forteller Horn.

Fugleperspektiv av bygget som skal romme Rebel. Foto: Ole Grødem

– Kul atmosfære

En annen aktør som allerede har bestemt seg for å flytte inn i Rebel, er børsnoterte Link Mobility Group. Selskapet har virksomhet i en rekke land, men hovedkontoret er i Norge.

– Vi har vært på mange visningsrunder rundt omkring i Oslo og Omegn – det ene anonyme corporate-bygget etter det andre. Rebel er annerledes, sier administrerende direktør i Link Mobility, Ina Rasmussen, i en uttalelse.

– Dette stedet vil utfordre oss, holde oss oppdaterte og danne en utrolig kul atmosfære som et ordinært corporate-bygg ikke får til. De utfordrer oss på de områdene vi er avhengige av å være gode på – digital samhandling ettersom vi vokser på tvers av landegrenser og kontinent, avslutter hun.

Det skal være satt av plass til minst én bar i Rebel-bygget. Illustrasjon: Rebel

I alt skal Rebel ha et areal på 27 000 kvadratmeter. I tillegg til ulike former for kontormiljøer, skal det romme fasiliteter for kurs og konferanser, samt spisesteder og barer.

Entra eier flere av nabobyggene og kan oppskalere konseptet ved behov.

