Slik har Huawei jukset med ytelsesmålingene sine

Huawei har allerede et litt frynsete rykte når det gjelder sannferdig gjengivelse av produktene sine, og nå har det dukket opp nok en sak som setter produsenten i et dårlig lys. Huawei skal nemlig ha jukset i ytelsestester.

Nettstedet AnandTech testet nylig Huawei-modellene P20, P20 Pro, Honor Play og Nova 3, og avdekket uregelmessigheter i måten telefonen måler ytelsen sin på.

Skjult mekanisme

Telefonene kommer ifølge AnandTech med en skjult mekanisme som registrerer offentlige versjoner av måleverktøy som 3DMark på telefonene, og øker ytelsen kraftig på bakgrunn av dette ved å øke strømforbruket betydelig.

I visse applikasjoner vil brukeren oppleve at ytelsen blir mye høyere enn det man kan forvente fra lignende applikasjoner, og langt unna den ytelsen en vanlig bruker vil oppleve ved normal bruk av mobilen.

UL, selskapet som står bak målingsverktøyet 3DMark, opplyste på sine hjemmesider at de nå har fjernet mobilmodellene P20, P20 Pro, Nova 3 og Play fra deres ytelsesrangering etter å ha utført egne tester og lest rapporten fra AnandTech.

Ytelsen var mye bedre med den offentlige 3DMark-appen enn med den private, fant UL frem til i sine tester. Foto: Futuremark

UL kom frem til at telefonene brukte en hemmelig «ytelsesmodus» når den offentlige 3DMark-appen ble benyttet på telefonene. Denne modusen overstyrte enhetens vanlige strømbrukprofil og førte til 47 prosent høyere ytelse enn når den private versjonen av 3DMark-appen ble brukt – til tross for at testene er identiske.

Huawei lover større åpenhet

Selskapet kontaktet Huawei om funnene, og produsenten sa i en uttalelse at de forbedre transparensen ved å gi brukere tilgang til ytelsesmodusen slik at man kan bruke telefonens maksimale kraft når det er behov.

I samtaler med UL forklarte Huawei at telefonene bruker kunstig intelligens til å optimalisere ressurs-allokeringen slik at maskinvaren kan demonstrere sitt høyeste potensiale. UL uttalte på sin side at forstår intensjonen, men kritiserte den manglende åpenheten i å bruke en skjult ytelsesmodus som standard.

Huawei har sagt seg enig i kritikken og aksepterer at telefonene er midlertidig fjernet fra ULs rangering. Når Huawei har fått på plass tilgang til ytelsesmodusen vil modellene bli inkludert i rangeringen igjen.

