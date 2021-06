Nå blir det mye sikrere å sende tekstmeldinger i Android

Apples offisielle meldingsapp iMessage har hatt ende-til-ende-kryptering i lang tid, og nå følger omsider hovedkonkurrenten etter. Det rapporterer blant andre BBC.

På de offisielle Android-nettsidene kunngjør Google at Messages-appen, som altså er standardappen som brukes til SMS i Android, endelig får ende-til-ende-kryptering – som én av flere Android-oppdateringer i tiden fremover.

Krever RCS

For å kunne benytte seg av den krypterte meldingskommunikasjonen må både avsender og mottaker ha den såkalte «chat features»-funksjonen aktivert, som er Googles navn på RCS-standarden.

Det dukket opp opplysninger om at Messages-appen ville få på plass ende-til-ende-kryptering via RCS allerede i fjor, som digi.no rapporterte. Siden den gang har funksjonen vært gjennom en testfase, men nå rulles den altså ut for alle brukere.

– Ende-til-ende-kryptering sikrer at ingen, inkludert Google og tredjeparter, kan lese innholdet i meldingene dine mens de reiser mellom telefonen din og telefonen til personen du melder med, skrev Google den gang.

Dersom RCS er aktivert vil man se et hengelås-ikon ved send-knappen i meldingsvinduet, som da indikerer at man er klar til å sende en kryptert melding.

Tilbys av Telenor

Når det gjelder RCS-støtten her til lands er bildet litt sammensatt. Telenor slo seg sammen med Google om å tilby RCS-meldingsteknologien til nordmenn allerede i 2017 under navnet SMS+, men som digi.no rapporterte slo Telenor av støtten i 2019 uten å oppgi en spesifikk årsak.

Telenor tilbyr imidlertid RCS i dag, men som man kan lese på selskapets egen informasjonsside, er det kun Samsung-modellene S10, S20 og S21 som er kompatible med SMS+. Man kan også kun sende til andre kunder i Telenors nett som har aktivert SMS+, mens

alt annet vil gå via SMS eller MMS.

Den andre nordiske telegiganten Telia tilbød også RCS under navnet SMS+, men som man kan lese på selskapets hjemmesider stengte også Telia ned SMS+ i begynnelsen av september i år. Det er uvisst om eller når den vil komme på plass igjen.