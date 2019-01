Slik skal Microsoft hjelpe norske oppstartsbedrifter med å vokse

Microsoft for Startups er navnet på et initiativ som Microsoft lanserte for ett år siden, og som tar sikte på å hjelpe oppstartsbedrifter i teknologibransjen med å vokse. I en pressemelding har selskapet nå kunngjort at Microsoft for Startups lanseres i Norge den 22. januar.

Dermed er det meningen at norske teknologibedrifter i oppstartsfasen skal dra nytte av initiativet, som altså innebærer at man knytter til seg Microsoft som partner.

Hjelp til skalering

Tanken er å tilby teknisk assistanse til å både videreutvikle og skalere ideer på et globalt nivå, og gi tilgang til teknologi og mentortjenester for strategi og markedsføring. I tillegg får kundene tilgang til selskapets store nettverk for å legge til rette for samarbeid på tvers av økosystemer.

Representanter for Microsoft for Startups sin europeiske avdeling, som alle skal ha erfaring med å starte opp teknologibedrifter, vil komme til Oslo fra London månedlig for å gi veiledning.

Microsofts Azure-plattform står ikke uventet sentralt i det nye initiativet. Noen tjenester vil tilbys til alle deltakere, mens andre vil kun tilbys bedrifter som kvalifiserer etter bestemte kriterier.

Flere detaljer om hvordan det hele fungerer kan man finne på den amerikanske hovednettsiden for Microsoft for Startups. Den norske utgaven har for øvrig en egen blogg som regelmessig vil bli oppdatert med informasjon om blant annet arrangementer.

– Det norske miljøet blomstrer

Ifølge administrerende direktør i Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen, er det norske teknologirelaterte oppstartsmiljøet i sterk vekst.

Den norske delen av selskapet mener de kan hjelpe med å realisere planene til mange av dem.

– Startup-miljøet i Norge blomstrer. Det er tusenvis av dem, med innovative ideer og høye ambisjoner for vekst og skalering globalt. Gjennom skyen demokratiserer vi teknologien, og gjør den tilgjengelig for startups og gründere som er avhengig av teknologipartnere for å drive sin virksomhet, sier Lein-Mathisen i pressemeldingen.

Microsoft Norge-direktøren mener Norge er avhengig av nyskapende og verdiskapende forretningsmodeller for å stimulere til nye arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Lein mener dette er noe vi er avhengige av for å opprettholde den norske velferdsmodellen.

