Slutt for Googles smartbrille – igjen

Google slutter å selge smartbrillen. Det går frem av en kunngjøring på egne websider denne uken. Kundestøtten avsluttes om et halvt år den 15. september 2023.

Selv om det ikke lenger kan ventes programvareoppdateringer, så oppgir Google på supportsidene sine at brillene vil fortsette å virke også etter den datoen.

Uansett markerer dette et endelig farvel med produktet, som for 10 år siden ble ansett som starten på en revolusjon for utvidet virkelighet (augmentet reality).

Kontrovers

Førsteutgaven som strengt tatt var en prototyp fikk enorm oppmerksomhet, men tross en viss utbredelse blant teknologifrelste med dype lommebøker, hovedsaklig i California, slo det ikke helt an i resten av verden.

Flere så med dyp skepsis på muligheten for å bli filmet uten samtykke eller forvarsel av bebrillede fremmede. Brukere som utviste dårlig oppførsel eller dømmekraft ble stemplet som «glassholes» og enkelte utesteder bannlyste produktet.

Et frynsete rykte i kombinasjon med det anmeldere beskrev som svak batterikapasitet og en stiv prislapp gjorde nok ikke underverker for salgstallene.

Google Glass i første støpning ble avviklet allerede i 2015, men siden har den omstridte smartbrillen gjort comeback både én (2017) og to ganger (2019).

Produktet fikk raskere prosessor, bedre kamera og lenger batteritid enn før. Prisen ble også redusert fra 1500 til 999 dollar, og den uttalte målgruppen var nå arbeidslivet, industri og produksjon. Kunngjøringen denne uken indikerer at dette ikke har vært nok for å oppnå kommersiell suksess.

Venter nye produkter

Avviklingen av Google Glass rokker ikke ved ambisjonene som Google (Alphabet) og flere av konkurrentene har innen kunstig, utvidet eller blandet virkelighet (VR/AR).

I fjor skrev The Verge om et kommende AR-basert headset fra Google med kodenavn project Iris. Lite er kjent om det hemmelighetsfulle produktet, som muligens blir en konkurrent til Microsoft Hololens.

Det har for øvrig lenge sirkulert rykter om at også Apple har noe på gang.