Slutt på lav el-avgift for datasentre som graver etter kryptovaluta: – Sjokkerende, sier IKT Norge

Virksomheter som krever ekstra mye kraft betaler i Norge betydelig lavere el-avgift enn standardsatsene, og denne rabatten omfatter også datasentre.

Datasentre som produserer kryptovalutaer har ikke vært noe unntak, men dette er det nå slutt på. Fra årsskiftet vil nemlig datasentre som bedriver graving etter kryptovaluta miste el-avgiftfordelen, som et ledd i et ferskt budsjettforlik mellom regjeringen og Kristelig Folkeparti.

Hard kritikk fra IKT Norge

Som vi meldte forrige måned ba Finansdepartementet nylig Skattedirektoratet om å utrede hvorvidt det er hensiktsmessig å avgrense den reduserte satsen slik at utvinning av kryptovaluta må betale ordinær sats, og nå har dette altså skjedd.

I en pressemelding som IKT Norge sendte ut i forbindelse med nyheten kommer organisasjonen med krass kritikk av avgjørelsen.

- Dette er sjokkerende! Her har budsjettkameratene endret rammevilkår uten hverken drøfting, høring eller dialog med bransjen. Regjeringen har hittil vært en god støttespiller i bransjens arbeid med å presentere Norge som et attraktivt datasenterland, sier sjeføkonom i IKT Norge, Roger Schjerva, i pressemeldingen.

Schjerva mener fjerningen av avgiftsfordelen vil skade Norges renommé i internasjonal sammenheng.

– Norge scorer høyt på rankinger over politisk stabilitet og forutsigbare rammevilkår. Nå spiller Regjeringen hasard med denne troverdigheten. IKT-Norge mener at innstramming i omfanget av el-avgiftslettelsen vil bli oppfattet negativt, bare to år etter at lettelsen kom.

Får støtte fra andre

Sjefsøkonomen peker på at energikrevende databehandling blir et viktig livsgrunnlag i fremtiden, og at manglende politisk forståelse for dette kan føre til ytterligere innstramminger.

I tillegg mener han at konsekvensen av beslutningen blir at kryptovaluta-minerne jages til Sverige og Danmark, og at både inntekter og jobber i mange kommuner i Norge vil forsvinne.

Seniorøkonom Torbjørn Bull Jenssen i Menon Economics, en av Norges fremste eksperter på Bitcoin, fryktet også blant annet tap av arbeidsplasser da digi.no snakket med ham i oktober.

På den andre siden av debatten finner vi blant andre NHH-professor Gunnar Eskeland, som kom med følgende uttalelse i et intervju med digi.no i august i år:

– Å grave ut Bitcoin gir oss ingen ting i hverken et energipolitisk eller miljøøkonomisk perspektiv. Her går det veldig mye energi tapt i spekulasjon.

