SMS-arvtakeren RCS skal snart få ende-til-ende-kryptering

RCS (Rich Communication Services) anses som oppfølgeren til dagens SMS-standard og har blitt rullet ut over lengre tid. På sin offisielle blogg meddeler Google nå at RCS omsider er globalt tilgjengelig.

Teknologien legger blant annet til rette for bilder og video i høyere kvalitet enn MMS, dynamiske gruppesamtaler og muligheten til å chatte over Wi-Fi eller med mobildata. Google støtter RCS-teknologien via sin populære Messages-app.

Får ende-til-ende-kryptering

I tillegg byr løsningen på andre funksjoner, som for eksempel muligheten til å se om mottakeren har lest meldingen – litt på samme måte som i Messenger – og man har også mulighet til å dele reaksjoner og sende emojis.

Enda mer interessant er det at Google nå kan opplyse at RCS får ende-til-ende-kryptering på plass i Messages-appen, noe som legger til rette for mye sikrere kommunikasjon. Digi.no rapporterte om rykter om ende-til-ende-kryptering for RCS allerede i mai i år.

– Ende-til-ende-kryptering sikrer at ingen, inkludert Google og tredjeparter, kan lese innholdet i meldingene dine mens de reiser mellom telefonen din og telefonen til personen du melder med. Dette vil rulles ut til betatestere denne måneden, og fortsetter utover nyåret, skriver Google.

Det er dermed uvisst akkurat når krypteringen kommer på plass for alle brukere.

Foreløpig ikke tilbudt av Telenor og Telia

Når det gjelder RCS-støtten her til lands er bildet noe sammensatt. Telenor slo seg sammen med Google om å tilby RCS-meldingsteknologien til nordmenn allerede i 2017 under navnet SMS+, men som digi.no rapporterte slo Telenor av støtten i fjor uten å oppgi en spesifikk årsak. Selskapet sa i en kommentar den gang at de planlegger en relansering.

Den andre nordiske telegiganten Telia tilbød også RCS under navnet SMS+, men som man kan lese på selskapets hjemmesider stengte også Telia ned SMS+ i begynnelsen av september i år. Det er uvisst om eller når den vil komme på plass igjen.

– Vi kan dessverre ikke si noe eksakt om når tjenesten vil kunne komme tilbake, men vi jobber for å tilby den igjen så snart som mulig, heter det på Telias hjemmesider.

RCS har sine kritikere. I desember i fjor meldte digi.no om sikkerhetsforskere som mener standarden har alvorlige sikkerhetshull, ved at måten standarden implementeres på av teleselskapene kan legge til rette for avlytting og manipulering av kommunikasjon, overtakelse av brukerkontoer, identitetssvindel og sporing av brukere.

RCS støttes for ordens skyld foreløpig kun på Android-plattformen, men som blant andre 9to5mac rapporterte, skal Apple ha startet diskusjon om mulig støtte.