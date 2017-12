Sopra Steria satser på norskutviklet blokkjedeteknologi

Vi har tidligere skrevet om IOTA – en blockchain-lignende teknologi utviklet av blant andre nordmannen David Sønstebø (28), og som har fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Kryptovalutaen som er basert på IOTA (IOTA token) er nå verdens fjerde største digitale valuta, og ble denne uken verdsatt til hele 127 milliarder kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

Nå har IOTA inngått et partnerskap med Sopra Steria, hvor IOTA-teknologien skal brukes til å sikre tingenes internett (IoT).

Jørn Skaaraas, avdelingsleder for systemutvikling i Sopra Steria. Bilde: Sopra Steria/Hanne Kristine Fjellheim

I en pressemelding påpeker Sopra Steria at det stadig oppdages tjenestenektangrep hvor kyberkriminelle lykkes med å ta kontroll over andres digitale enheter, og det nevnes blant annet selvkjørende biler og medisinske komponenter.

Gjennom samarbeidet med IOTA skal de to selskapene utvikle et rammeverk basert på IOTA, for å finne løsninger for sikker utveksling av data. Ifølge Sopra Steria adresserer IOTA mange av svakhetene ved andre blokkjedeteknologier.

– Det spesielle med IOTA, som gjør dette ekstra spennende og relevant, er at de løser krypteringen og algoritmene på en ganske annen måte enn andre blockchain-teknologier. Dette, kombinert med vår egen kompetanse og erfaring, tror jeg kan vise seg å kunne bli en «game changer» for sikkerhet i fremtidens handel og utveksling av data, sier Jørn Skaaraas, avdelingsleder for systemutvikling i Sopra Steria i pressemeldingen.

Noe av det som er spesielt med IOTA er at det skalerer bedre enn for eksempel Bitcoin, slik at man kan gjennomføre flere transaksjoner per sekund uten de samme CPU-ressursene som blant annet Bitcoin krever. Det er heller ikke avgifter på transaksjoner.

Få med deg denne: Steam har sluttet å akseptere Bitcoin som betalingsmiddel

Skal sikre offentlige data

Skaaraas sier at de vil bli en viktig partner for IOTA basert på IOTAs eksisterende leveranser innenfor blokkjede-teknologier.

– Vi har blant annet utviklet en plattform som skal forbedre sikring og håndtering av offentlige data i Skottland. Sopra Steria har også laget bilfinansieringsløsninger for BMW og logistikkløsninger for flyprodusenten Airbus, sier han.

I tillegg har Sopra Steria faktisk også jobbet noen år med å utvikle en egen kryptovaluta, Sopra Steria Coin, som skal brukes internt i selskapet internasjonalt.

– Dette partnerskapet er en bekreftelse på legitimiteten til IOTA, særlig med hensyn til IoT-sikkerhet. Vi har vært pionerer i utviklingen av blockchain-teknologi, og Sopra Steria har vært en av de første til å integrere den. Så dette er et helt komplementært partnerskap. Vi er spente på å se de første praktiske resultatene fra dette samarbeidet, sier David Sønstebø i pressemeldingen.

I tillegg til Sopra Steria har IOTA også fra før inngått samarbeid med en rekke andre aktører i inn- og utland. Sammen med blant andre Oslo Medtech, Oslo Cancer Cluster og NTNU CCIS har IOTA laget et nettverk som skal se på mulighetene innenfor elektroniske helseløsninger.

Lanserte markedsplass for IoT-data

I slutten av november lanserte IOTA en markedsplass for data, det største prosjektet til IOTA så langt.

Slik virker IOTA I stedet for en global blokkjede og dele nettverket inn i brukere og «miners» (de som validerer transaksjoner) benyttes det som kalles tangle, en DAG (directed acyclic graph). I dette systemet er brukere og de som validerer transaksjonene de samme. Brukere som vil foreta en transaksjon må først godkjenne andre transaksjoner. Dermed bidrar de til sikkerheten i nettverket. Etter hvert som en transaksjon får flere og flere godkjenninger blir transaksjonen mer akseptert av systemet. Kilde: IOTA whitepaper

– Her kan alle typer aktører selge sine data til hvem som helst. Dette er nøkkelen til å låse opp det store løftet bak «big data». IOTA gjør dette mulig ved å ha gratis sikre transaksjoner som fjerner friksjon, og like viktig muligheten til å verifisere at data du kjøper ikke kan bli tuklet med, skrev Sønstebø i en epost til digi.no i forbindelse med lanseringen.

Markedsplassen på data.iota.org gir oversikt over et stort antall IoT-sensorer og datastrømmer på et kart, og for hver sensor kan man kjøpe tilgang til datastrømmen via mikrobetalinger basert på IOTAs kryptovaluta.

Blant de norske selskapene som allerede er med på markedsplassen, finner vi blant annet Tine, Agder Energi og DNV GL. Agder Energi gjør tilgjengelig ikke-sensitive produksjonsdata fra ett av selskapets vannkraftverk via IOTAs markedsplass.

– Det som er mest interessant for oss er å utføre transaksjoner i sanntid, noe IOTA-plattformen skal kunne gjøre, sier Agder Energis prosjektdirektør Rune Hogga til E24.

Til E24 sier Hogga at han tror løsningen kan være starten på strømhandel mellom privatpersoner.

Les mer om IOTA: Hevder å ha løst blockchains største problemer » (Ekstra)