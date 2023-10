Starlink får konkurranse: Amazon skyter opp sine første internettsatellitter

Starlink har kommet langt i å realisere en satellittbasert internettløsning som kan benyttes globalt, inkludert i Norge, men konkurrentene har også begynt å rasle med sablene. Blant hovedkonkurrentene er Amazon, som nå har nådd en milepæl med sin egen Starlink-variant.

På nettsidene sine opplyser Amazon at Project Kuiper, som er navnet på selskapets satellittbaserte internettløsning, er klar for å sende opp sine første satellitter. Begivenheten finner sted fredag 6. oktober.

Omfattende testing

De to første satellittene som skal sendes opp, er riktignok prototyper, men har den viktige oppgaven å hjelpe Amazon med å finpusse teknologien og tilegne seg kunnskap som skal brukes videre i arbeidet.

– Vi har gjennomført omfattende testing her i vårt laboratorium og har stor tro på vårt satellittdesign, men det finnes ingen erstatning for testing i bane. Dette er første gangen at Amazon sender satellitter ut i rommet, og vi kommer til å lære enormt mye uavhengig av hvordan oppdraget går, sa visesjef for teknologi hos Project Kuiper, Rajeev Badyal.

Prototyp-utskytningen skal teste alle de tre teknologiske hovedelementene i Project Kuiper-løsningen; selve satellittene, brukerterminalene og det bakkebaserte kommunikasjonsnettverket.

Satellittene skal sendes opp til en høyde på 500 kilometer over jordens overflate, hvorpå det første skrittet er å opprette kontakt med satellittene og deretter bekrefte at elektronikken fungerer før datainnsamlingen kan starte.

I likhet med Starlink er tanken bak Project Kuiper altså å gi pålitelig internettilgang til de områder av verden som mangler tilstrekkelig infrastruktur, men løsningen retter seg ifølge Amazon mot en lang rekke ulike kunder.

Amazon har allerede vist frem terminalene som Project Kuiper skal benytte, her avbildet. Foto: Amazon

Har vist frem terminalene

Selskapet sier at planen er å utvide Project Kuiper til «mange land», men har ennå til gode å spesifisere akkurat hvor teknologien blir tilgjengelig. Prisen er også uviss, men Amazon har sagt at de prioriterer å gjøre tjenesten «overkommelig».

Når det gjelder tidshorisonten anslår Amazon at de første kundene vil kunne bruke tjenesten innen utgangen av 2024. Prosjektet er imidlertid langvarig, og den første konstellasjonen skal bestå av til sammen 3236 lavbanesatellitter som skal skytes ut i flere omganger.

I mars i år avduket Amazon omsider brukerterminalene som systemet benytter. Disse skal produseres i tre varianter, hvorav den rimeligste er en kompakt antenne på syv tommer som skal være i stand til å levere en nedhastighet på opptil 100 megabit per sekund.

I det midtre segmentet finner vi standardmodellen, som er en antenne på litt under 11 tommer i diameter og én tomme tykk. Den vil kunne oppnå hastigheter på opptil 400 megabit per sekund, ifølge Amazon.

For de aller mest krevende kundene skal Amazon også tilby en voksen terminal som måler 19 x 30 tommer, og denne skal levere nedhastigheter på opptil én gigabit per sekund.